Ceo di Ryanair preso a torte in faccia a Bruxelles: cosa è successo a O'Leary

Brutta esperienza per il Ceo di Ryanair Michael O'Leary, accolto in maniera pessima davanti agli edifici della Commissione Europea, a Bruxelles. O'Leary si era recato al palazzo Ue per protestare contro i continui scioperi dei controllori del traffico aereo, ma qualcuno ha preferito protestare contro di lui, prendendolo letteralmente a torte in faccia.

La "sorpresa"

Dopo aver fatto molto parlare di sé per certe sue affermazioni sull'Italia e sulla politica italiana, Michael O'Leary è tornato agli onori della cronaca per la sua recente disavventura. Palese l'insofferenza del capo di Ryanair contro certi provvedimenti italiani a favore dei consumatori, che mirano a riportare il costo dei voli a livelli più consoni. A disturbare la compagnia aerea irlandese, tuttavia, non è solo l'Italia, dove sta cominciando a tagliare voli come minacciato, ma anche le tante manifestazioni che si stanno diffondendo in territorio Ue. O'Leary intendeva dunque consegnare una petizione firmata da un milione di passeggeri contro le chiusure degli spazi aerei. Ecco perché il Ceo di Ryanair si trovava l'altro giorno di fronte alla Commissione Europea, con tanto di modello cartonato di Ursula von der Leyen. Peccato per lui che ci fosse ad attenderlo un gruppo di attivisti.

La torta in faccia

A raggiungere Michael O'Leary davanti ai palazzi di Bruxelles sono stati due attivisti pro-clima, che intendevano sì parlare di aerei, ma non nel modo in cui il Ceo si aspettava. Nel filmato che sta girando sul web, si vede una delle ragazze afferrare una torta dalla scatola e scagliarla dritta sulla faccia del capo di Ryanair. "Benvenuto in Belgio" , ha poi detto l'attivista. "Stop all'inquinamento degli aerei ", ha aggiunto un altro manifestante.

O'Leary, in ogni caso, non si è scomposto, anzi. Avrebbe addirittura detto: " Ben fatto ", complimentandosi poi per il buon sapore della torta.

Il commento

Giusto per ribadire di averla presa bene, Ryanair ha poi postato un messaggio su X-Twitter, cercando di fare ironia. " Accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l'Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!" , si legge nel messaggio, con tanto di immagine allegata di O'Leary col volto sporco di crema.