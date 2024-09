"Insegnanti per i suoi figli". Le 9 strane richieste nell'annuncio dalla famiglia di Putin

Ascolta ora 00:00 00:00

Un sito investigativo russo, Dossier Center, ha pubblicato una lunga inchiesta sulla vita di Vladimir Putin, o meglio, su quella della sua famiglia: la compagna Alina Kabaeva e i figli Ivan Vladimirovich e Vladimir Vladimirovich, rispettivamente di nove e cinque anni. Pare, stando alla fonte citata, che i due pargoli del presidente russo trascorrano le giornate in isolamento, in varie residenze, viaggiando su yacht e jet privati, con le loro necessità quotidiane gestite da aziende i proprietà di amici fidati del capo del Cremlino. Fin qui niente di strano, come non è strano leggere che siano protetti e accompagnati nei loro spostamenti, 24 ore su 24, da alti ufficiali, tate e formatori professionisti. L'aspetto più curioso riguarda però il rapporto che i due bambini avrebbero con il padre: amerebbero trascorrere momenti con lui, anche se questi ritagli sono sempre più rari.

La vita dei figli di Putin

Dossier Center ha offerto uno sguardo inedito sulle vite dei bambini più riservati della Russia, come sono stati definiti i figli di Putin. Ivan e Vladimir Junior non uscirebbero mai dalle residenze paterne di San Pietroburgo e Valdai, non avrebbero mai frequentato una scuola – nel senso di pubblica, insieme ad altri coetanei – e non avrebbero amici della loro età.

Non è finita qui. C'è un altro particolare interessante degno di nota: secondo quanto riportato dal sito russo, la famiglia Putin si sarebbe rivolta a un'agenzia che pubblica inserzioni per trovare, in Russia, insegnanti di inglese a domicilio per insegnare ai figli del presidente la lingua del “nemico”. L'inserzione visionata dal portale citato era chiara: lavoro organizzato su cinque giorni alla settimana, per un totale di 60 ore; responsabilità che includono “insegnare altre materie” e vari accompagnamenti. Lo stipendio? 7.700 euro al mese. L'agenzia specificava di collaborare da tempo con questa famiglia, non specificata, e di aver già trovato per loro diversi insegnanti di inglese e tedesco.

Questo annuncio si differenziava dai soliti annunci di lavoro pubblicati sul sito web English Nanny, e non solo per la generosa retribuzione. Ma anche per la preferenza data ai candidati con passaporto sudafricano, alla richiesta che accettino due settimane di esami medici prima di iniziare l'eventuale attività e che non lascino il territorio in cui risiede la misteriosa famiglia.

L'annuncio misterioso

Di tanto in tanto l'annuncio scompare dal sito e viene poi ripubblicato, e l'unica modifica riguarda l'età dei bambini. La famiglia Putin, ha scritto ancora il Dossier Center, avrebbe costantemente bisogno di nuovi insegnanti; il turnover del personale è elevato perché, come afferma una fonte del personale di servizio, " non è facile andare d'accordo con la famiglia ". Inoltre, pochi stranieri vogliono lavorare in Russia, soprattutto dopo l'inizio della guerra, e molti sono scoraggiati dal rigido isolamento.

Molte governanti hanno lavorato per la famiglia e trovare nuove candidate è sempre più difficile, quindi gli insegnanti di inglese vengono ora reclutati da vari Paesi anglofoni, tra cui il

Sudafrica. Un altro motivo di questa scelta è geopolitico, secondo una fonte del personale di servizio: c'è una generale sfiducia verso gli stranieri, ma ilè percepito come un paese amico della Russia.