In fin di vita il figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi: è stato accoltellato a Istanbul

Dopo aver lottato per due settimane in un letto d'ospedale, Mattia Ahmet, figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, rimane gravissimo: il 14enne combatte ancora con le conseguenze delle lesioni riportate nell'aggressione subita ad opera di due adolescenti in un mercato di Istanbul.

I fatti risalgono allo scorso venerdì 24 febbraio, quando Mattia Ahmet Minguzzi si trovava in un mercato del quartiere di Kadikoy, nella parte asiatica della città sul Bosforo. Il ragazzo, in compagnia di due amici coetanei, stava cercando dei vestiti e delle protezioni per praticare lo skateboard, quando ha avuto la sventura di incrociare sul suo cammino i due aggressori. Secondo le ricostruzioni effettuate dai media locali sulla base dei racconti forniti da alcuni testimoni, in questa circostanza il 14enne è stato urtato da B.B., un giovane di un anno più grande, il quale si sarebbe successivamente rivolto a lui dicendogli: "Sei bellissimo" .

Mattia avrebbe risposto con un semplice "Scusami, bro" , senza tuttavia avere alcuna avvisaglia che sarebbero potute esserci delle conseguenze dopo quello scontro totalmente fortuito. Nel momento in cui il figlio dello chef gli ha voltato le spalle, B.B. lo ha assalito, replicando a sua volta "Non sono il tuo bro" . Il 15enne, col volto coperto da un cappuccio, ha quindi estratto un coltello dalla tasca e ha affondato per 5 volte la lama nel corpo del 14enne, procurandogli delle gravi lesioni ai reni e ai polmoni e arrivando molto vicino al cuore.

Mattia è crollato sotto i colpi del suo aggressore, e su di lui ha infierito anche un amico di quest'ultimo, il 16enne U.B., che ha preso a calci la vittima mentre si trovava a terra esanime e sanguinante. Il tutto, per fortuna, è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza installate all'interno del mercato, che hanno consentito successivamente agli inquirenti di risalire all'identità dei due adolescenti autori della feroce aggressione, entrambi con una scia di precedenti alle spalle nonostante la giovane età.

A soccorrere per primo il figlio dello chef era stato un medico, che aveva assistito alla scena: il dottore aveva praticato un massaggio

cardiaco e la respirazione artificiale, contribuendo a rianimare il 14enne prima dell'arrivo sul posto di un'ambulanza. Mattia è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Istanbul, mentre la famiglia prega per lui.