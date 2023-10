Chi è Daniel Noboa, il presidente più giovane nella storia dell’Ecuador

È il presidente più giovane della storia dell’Ecuador. Ha vinto il ballottaggio contro la rivale di sinistra, Luisa Gonzalez, esponente di Revolucion Ciudadana, ed è pronto ad avviare il suo mandato. Daniel Noboa, liberale di Azione democratica nazionale (Adn, conservatore), ha solo 35 anni ma ha saputo imporsi come se fosse un veterano.

L’identikit di Noboa

Con oltre il 97% dei voti scrutinati, Noboa puó contare su un vantaggio di quattro punti percentuali Gonzalez (il 52,2% contro il 47,8%). Nel suo discorso di vittoria, il giovanissimo candidato ha detto che avrebbe " regalato un sorriso e la pace al Paese" , a conferma di una vittoria ormai in cassaforte.

Ma come ha fatto Noboa a conquistare l'elettorato? Gli analisti hanno acceso i riflettori sulla sua empatia, magistralmente trasmessa attraverso l’utilizzo dei social network, e sul suo stile pragmatico e rassicurante. " Domani inizieremo a lavorare per un nuovo Ecuador, per ricostruire un paese martorito dalla violenza, dalla corruzione e dall'odio ", ha dichiarato il neo presidente.

Difensore della libertà imprenditoriale (è laureato in Economia aziendale e in Amministrazione pubblica presso l'Università di Harvard), il 35enne è il figlio maggiore del magnate delle banane e cinque volte candidato alla presidenza Álvaro Noboa. La madre, Annabella Azín, è invece una dottoressa ed ex parlamentare dalla quale ha ereditato il gusto per la politica.

Un agenda liberale

La carriera politica di Noboa è iniziata nel 2021, quando ha ottenuto un seggio nell'Assemblea nazionale e ha presieduto la sua Commissione per lo sviluppo economico. L'uomo d'affari istruito negli Stati Uniti ha aperto una società di organizzazione di eventi a 18 anni e poi si è unito alla Noboa Corp. di suo padre, dove ha ricoperto posizioni dirigenziali nelle aree di spedizione, logistica e commerciale.

Noboa ha preso le distanze dalla retorica populista del padre, concentrandosi su proposte per attrarre investimenti esteri e sviluppare il settore imprenditoriale. Tra le sue promesse troviamo la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani, ai quali si è costantemente rivolto tramite la sua assidua presenza sulle piattaforme digitali.

L'altro elemento determinante della sua campagna elettorale è stata la presenza femminile, in particolare della moglie, l'influencer di origini italiane, Lavinia Valbonesi. Con lei ha postato momenti romantici e divertenti in particolare su Tik Tok, uno dei social più amati dagli adolescenti.

Il futuro dell’Ecuador

Noboa ora governerà la nazione andina da dicembre fino al 24 maggio 2025, data in cui sarebbe scaduto il mandato di Guillermo Lasso. L'Ecuador da alcuni anni è precipitato in un'ondata di violenza culminata ad agosto nell'omicidio del candidato centrista anti-corruzione, Fernando Villavicencio. La lotta al narcotraffico è infatti un'altra delle promesse di Noboa, che in campagna ha ipotizzato la creazione di una nuova unità di intelligence e di navi prigione in cui rinchiudere i criminali più pericolosi.

Durante la sua campagna elettorale, Noboa ha assicurato di combattere le potenti bande criminali presenti nel Paese, molte delle quali operano dall'interno della prigione, e di aumentare la sicurezza ai confini e nei porti dell'Ecuador per interrompere le principali rotte del citato traffico di droga.