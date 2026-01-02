Chi è Gianni, il 19enne che ha salvato i suoi coetanei: "Anche i pompieri piangevano"

Gianni ha 19 anni, è uno studente di ingegneria meccanica al primo anno, e la tragica notte del 31 dicembre si trovava a Crans-Montana. Non era nel locale Le Constellation andato a fuoco, fortunatamente, ma si trovava nelle sue immediate vicinanze e infatti ha potuto udire distintamente il boato delle esplosioni. Non ci ha pensato un attimo ed è corso verso il bar, dove si sarebbe dovuta trovare anche una sua amica che, fortunatamente, era in ritardo. " Non potrò mai vedere nulla di peggio di quella notte ", ha dichiarato al quotidiano svizzero "20 Minuti". Quando lui raggiunge il locale non c'erano ancora i soccorsi, non era arrivata la polizia, c'erano solo le fiamme e anime disperate che cercavano di mettersi in salvo.

" I soccorsi sono arrivati abbastanza in fretta, ma venivano da lontano. Le ambulanze hanno tardato moltissimo ", ha proseguito nel suo racconto, raccontando quei primi minuti concitati durante i quali l'inferno si è palesato davanti ai suoi occhi. " C'erano persone stese a terra, a torso nudo, sfigurate, bruciate. Tutti potevano vederlo ", dice ai giornalisti fotografando quella scena inconcepibile, disumana. Gianni è giovane, è coetaneo di gran parte dei presenti in quel bar, ma ha una minima esperienza di protezione civile e allora, nonostante l'orrore, ma forse proprio per quello che stava vedendo svilupparsi davanti ai suoi occhi, ha deciso di intervenire direttamente, di mettersi a disposizione dei pompieri: " Non erano abbastanza. Non avevo mai visto così tanta gente messa così male ". Gli stessi vigili del fuoco sono apparsi sopraffatti: " I pompieri piangevano. Era peggio di un film horror ". A differenza dell'Italia, dove il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è composto da professionisti dipendenti dal Ministero dell'Interno, in Svizzera la stragrande maggioranza dei pompieri è composta da cittadini comuni che svolgono un'altra professione. Sono i "pompieri di milizia", addestrati, ma non professionisti. I professionisti esistono, ma sono presenti quasi esclusivamente nelle grandi città (come Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna o Losanna) o in strutture strategiche come gli aeroporti e le grandi industrie chimiche.

Gianni davanti all'orrore si ingegna, insieme ad altri improvvisa delle barelle con le strutture metalliche dei divani di quel locale e di altri nelle vicinanze e aiuta a evacuare i feriti, " il numero di grandi ustionati era enorme ". Quando ci sono eventi drammatici come questi, le regole dell'emergenza sono chiare, purtroppo: aiutare chi può essere aiutato. " A volte dovevamo poggiare le vittime a terra e 'abbandonarle' per andare a prendere quelle che erano ancora all'interno ", ha raccontato, ma quello che c'era attorno a lui non è raccontabile: " Più si andava avanti, più avevamo casi estremi. Grandi ustionati. Non c'erano più volti, né capelli. Le persone erano nere, i vestiti si scioglievano nella pelle ". Fuori da Le Constellation c'erano " persone quasi smembrate, che non rispondevano più ". Lui stesso ha messo in pratica le sue conoscenze di primo soccorso e si è attivato per fare i " massaggi cardiaci. Ho visto molta gente morire davanti ai miei occhi " ma qualcuno, grazie a lui, si è salvato: " Sono sicuro di aver aiutato delle persone. Pochissimi civili sono venuti a dare man forte: solo tre o quattro ". In quei momenti, ha proseguito, " non si riusciva più a distinguere un bambino da un adulto, una donna da un uomo, tanto le persone erano bruciate. È impossibile identificarle ".

Non mi è stato proposto alcun aiuto, nessuna assistenza medica, nonostante sia stato esposto ai fumi. L'unica persona che mi ha parlato è un poliziotto che mi ha chiesto di andarmene

Gianni, che nelle ore successive ha scaricato l'adrenalina che gli ha permesso di essere lì in maniera proattiva, ha un solo rammarico: "".