Chi è Kyriakos Mitsotakis, il vincitore delle elezioni in Grecia

" I dati delle urne sono chiari. Il messaggio è che Nea Dimokratia è autonoma ". I conservatori del premier uscente Kyriakos Mitsotakis hanno ottenuto una netta vittoria alle elezioni parlamentari greche. Quando è stato scrutinato il 61% delle schede, il partito di Mitsotakis ha ottenuto il 40,8% dei voti, superando di oltre 20 punti Syriza, inchiodato al 20%. Risultati del genere, lontani dalla maggioranza assoluta, potrebbero non bastare per creare un governo stabile. È per questo che i vincitori intendono tornare al voto a fine giugno con un nuovo sistema elettorale che prevede un bonus di seggi per il primo partito. Ma chi è Mitsotakis, l'uomo che potrebbe guidare il Paese per un altro mandato?

Chi è Kyriakos Mitsotakis

I riflettori sono puntati su Mitsotakis, primo ministro della Grecia dall'8 luglio 2019, nonché membro del partito Nea Dimokratia, del quale ne è il presidente dal 2016. È il figlio del defunto Konstantinos Mitsotakis, che è stato leader del Paese tra il 1990 e il 1993.

Kyriakos Mitsotakis è stato eletto per la prima volta al parlamento ellenico per il collegio elettorale di Atene B nel 2004. Dopo che Nuova Democrazia ha subito due sconfitte elettorali nel 2015, è stato eletto leader del partito nel gennaio 2016. Tre anni dopo, ha portato il suo partito alla maggioranza nelle elezioni del 2019.

Mitsotakis ha ricevuto elogi per il suo governo filoeuropeo e tecnocratico, ma anche per la sua gestione della pandemia di Covid, del fenomeno migratorio e dell'economia greca, con il Paese nominato Top Economic Performer per il 2022 dalla rivista The Economist.

Dall'economia alla politica

Dal 1990 al 1991 Kyriakos Mitsotakis ha lavorato come analista finanziario presso la divisione corporate finance di Chase Bank a Londra. Dal 1995 al 1997, dopo il completamento dei suoi studi post laurea, è stato impiegato presso la società di consulenza McKinsey & Company di Londra, concentrandosi principalmente sui settori delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari .

Dal 1997 al 1999 ha lavorato per Alpha Ventures, una filiale di private equity di Alpha Bank, in qualità di senior investment officer, eseguendo operazioni di venture capital e private equity. Nel 1999 ha fondato NBG Venture Capital, la filiale di private equity e venture capital della Banca Nazionale di Grecia, e ne è stato amministratore delegato.

Durante le elezioni legislative del 2000 , Mitsotakis ha lavorato per la campagna nazionale di Nuova Democrazia. Nelle elezioni legislative del 2004, come detto, si è candidato nel collegio elettorale di Atene B. Da qui, ha iniziato una lenta scalata che lo ha portato fino al vertice del sistema politico greco. L'8 luglio 2019, il presidente greco Prokopis Pavlopoulos ha accettato le dimissioni di Tsipras e ha incaricato Mitsotakis di formare un nuovo governo. Ricordiamo inoltre che il leader conservatore ha adottato una posizione dura sulla crisi migratoria europea, attirando critiche di vario tipo.

Nuove elezioni

" La speranza ha sconfitto il pessimismo ", ha aggiunto Mitsotakis in fase di scrutinio, ribadendo il suo impegno " a lavorare ancora di più per onorare la fiducia " dei cittadini. " La matematica della rappresentanza proporzionale porta a vicoli ciechi ", ha sottolineato, lasciando intendere che punta a nuove elezioni, con un diverso sistema elettorale, per formare un governo monocolore.

" Correremo più velocemente, per migliori stipendi, posti di lavoro, un migliore sistema sanitario, una Grecia più forte " ha detto ancora, aggiungendo: " Sono fiero e sento il peso della responsabilità per un risultato così importante ".