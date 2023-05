Elezioni in Grecia, lo spoglio in diretta: destra avanti

Ad urne chiuse, in Grecia i primi exit poll sembrano confermare i sondaggi dei giorni scorsi. Secondo i dati diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Sarebbe dunque confermato il vantaggio su Syriza, il partito dell'ex premier Alexis Tsipras, che si aggirerebbe invece tra il 29 e il 35%. Il Pasok, terza forza politica, è dato tra il 12,5 e il 9,5%. " Stiamo aspettando i risultati ufficiali. I primi risultati dimostrano che ciò che sia stato raggiunto l'obiettivo di una vittoria chiara " hanno detto ai giornalisti fonti di Nuova democrazia. " Aspettiamo di vedere i primi risultati reali perché abbiamo esperienza di elezioni e sappiamo che i risultati effettivi possono essere diversi " hanno invece osservato fonti vicine alla sinistra di Tsipras. " Il quadro che abbiamo è che 1 intervistato su 3 non ha risposto. Quindi siamo pazienti e vediamo i primi risultati reali ".

Dibattito polarizzato in Grecia

Nel suo ultimo comizio ad Atene, il premier Mitsotakis, ha chiesto agli elettori un secondo mandato da primo ministro per continuare a " costruire una nuova Grecia moderna e prospera " fondata " sulle basi gettate negli ultimi quattro anni ". " Quello che abbiamo promesso, lo abbiamo mantenuto ", ha detto il Mitsotakis ricordando di aver aumentato il salario minimo da 650 a 780 euro e di aver abbassato le tasse con un'economia greca in fase di ripresa dopo anni di profonda crisi economica e stagnazione finanziaria. Sono 10 milioni i greci che oggi sono stati chiamati a votare per eleggere i 300 deputati del Parlamento ellenico (280 votati col proporzionale e 20 assegnati al partito che otterrà la maggioranza relativa).

Dal canto suo Tsipras ha accusato Mitsotakis di essere " colui che ha promesso posti di lavoro e salari migliori, ma poi ha ridotto la classe media a vivere di buoni pasto " secondo quanto riportato da Euronews. "Chiediamo una prima possibilità di governare sulla base di ciò che vogliamo e non di ciò che siamo costretti a fare" ha detto il leader della sinistra alludendo alla sua prima esperienza di governo, iniziata nel 2015 e terminata nel 2019. L'elezione di oggi è la prima in Grecia da quando la sua economia ha cessato di essere sotto stretta supervisione da parte degli istituti di credito internazionali a seguito della crisi del debito.

Possibili elezioni a fine giugno

Mitsotakis potrebbe dover cercare un partner di coalizione per assicurarsi la maggioranza in parlamento: se i colloqui per formare una nuova coalizione dovessero fallire, la presidente Katerina Sakellaropoulou potrebbe indire nuove elezioni politiche da tenersi alla fine di giugno o all'inizio di luglio. A quel punto, nota l'agenzia Agi, il vincitore di questo ballottaggio beneficerebbe di un bonus fino a 50 seggi che probabilmente gli darebbe una maggioranza stabile. Mitsotakis, ex bancario 55enne, formatosi ad Harvard, è stato costantemente in vantaggio nei sondaggi d'opinione prima delle elezioni. Tuttavia, la sua popolarità ha subito un duro colpo a seguito del disastro ferroviario del 28 febbraio scorso nel quale sono morte 57 persone e che ha portato molte persone in piazza contro il governo e la sua gestione delle infrastrutture. Il governo greco è infatti finito nel mirino dei manifestanti con l'accusa di essere il responsabile di una "tragedia annunciata". Da Creta a Salonicco, gli studenti di tutta la Grecia hanno organizzato manifestazioni anti-governative che hanno provocato anche duri scontri con la polizia.