"Ma quella chi è? Non le somiglia". Bufera a corte per il ritratto di Kate Middleton

Non si è ancora spenta l'eco delle polemiche per il ritratto "satanico" di re Carlo III d'Inghilterra, con quel rosso inquietante poco gradito ai più, che i sudditi di sua maestà devono fare i conti con un'altra rappresentazione di un membro della famiglia reale risultata altrettanto indigesta: sta facendo infatti in queste ore il giro del web un dipinto raffigurante Kate Middleton che poco o nulla avrebbe a che spartire col reale aspetto della principessa di Galles.

In questo caso, quindi, a finire sul banco degli imputati non è tanto la realizzazione scenografica che fa da cornice al ritratto come nel caso di quello ufficiale del re, definito "demoniaco" perché carico di un rosso sangue che ha lasciato interdetti i sudditi, quanto lo scarso realismo della rappresentazione. La donna raffigurata nel dipinto, infatti, sembra distaccarsi dalle caratteristiche fisiche e dalla fisionomia della futura regina d'Inghilterra, e sui social network si sono scatenate le proteste da parte dei fan della famiglia reale.

Realizzato dall'artista Hannah Uzor, il controverso ritratto comparirà sulla copertina del mese di luglio della rivista Tatler: nel dipinto, Kate Middleton appare con un lungo abito bianco, una fascia blu e una tiara in testa. L'autrice si è detta soddisfatta del suo lavoro, dicendo che l'aspetto più importante è quello di " catturare l'anima della persona " e che ha cercato di " avere un'idea di chi è Kate ": per farlo ha "passato molto tempo ad osservarla, guardando le sue foto, guardando i suoi video, vedendola con la sua famiglia, vedendola durante le visite diplomatiche o mentre visitava i bambini in un ospizio ".

" Tutti i miei ritratti sono costituiti da strati di personalità, costruiti con tutto ciò che posso trovare su di loro ", spiega Hannah Uzor. Anche dalla rivista Tatler si sono detti felici per la collaborazione, definendola la copertina di "grandezza storica" e il dipinto un "ritratto di forza e dignità".

Diversa l'opinione di esperti e persone comuni, piuttosto perplessi dinanzi a una rappresentazione scarsamente realistica. "Brutto da far impazzire" , ha sentenziato senza troppi giri di parole il capo critico d'arte del Daily Telegraph Alastair Sooke. L'assistente redattore del The Times Kate Mansey, è rimasta interdetta: "Non sono sicura di cosa dire a riguardo, tranne, hmm...".

Più duro ancora il giudizio del popolo del web. " È terribile...in ogni caso non sono sicuro che l'artista sia un fan della Principessa - sembra un brutto progetto GCSE!" , affonda un internauta. "È uno scherzo?" , ironizza un altro. "Non assomiglia affatto a Catherine. Se non indossasse quel vestito non avrei idea di chi dovrebbe essere" , sbotta un follower.

"Da dove prendono questi artisti/pittori? Nella migliore delle ipotesi, è come il livello di una lezione d'arte al liceo”

Tatler's July 2024 cover completes a royal tryptic of historic magnitude with a new portrait of the Princess of Wales by British-Zambian artist Hannah Uzor.



The July 2024 issue is on sale 30 May. Click here for more: https://t.co/i1v03dlnlY pic.twitter.com/NOaSx1t1XH — Tatler (@Tatlermagazine) May 22, 2024

, sentenzia una ragazza.