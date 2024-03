Pressing di 40 Paesi su Putin: "Indagine internazionale su morte di Navalny"

A tre giorni di distanza dal funerale di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin morto in carcere il 16 febbraio, la comunità globale ha chiesto a gran voce risposte sulle cause ancora poco chiare del suo decesso. Oltre 40 Paesi, tra cui l’Italia, hanno lanciato un appello affinché la Russia consenta “ un'indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte improvvisa " del politico 47enne, detenuto dal 2021.

La richiesta è stata pronunciata dall’ambasciatore Lotte Knudsen, a capo della delegazione dell’Unione europea presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra. " Siamo indignati per la morte dell'oppositore russo Aleksei Navalny, la cui responsabilità ultima spetta al presidente Vladimir Putin e alle autorità russe ", ha affermato il diplomatico, aggiungendo che la scomparsa del dissidente " è nuovo segno della repressione crescente e sistematica in Russia ". Su questo tema, gli Stati sottoscrittori dell’appello hanno chiesto a Mosca di " rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti gli altri prigionieri politici ", oltre a " i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli attivisti contro la guerra detenuti arbitrariamente per aver esercitato pacificamente i loro diritti umani e per essersi opposti alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ", in modo da creare “ un ambiente sicuro per l'opposizione politica e le voci critiche ” come sancito dagli obblighi nazionali e internazionali.