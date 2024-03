Funerale di Navalny, migliaia in piazza. Presenti gli ambasciatori di Usa, Germania e Francia

Sono finiti i funerali di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin morto in carcere il 16 febbraio. La celebrazione funebre si è svolto nella chiesa dell'Icona di Nostra Signora nel quartiere Maryino di Mosca e la salma è stata poi portata al cimitero di Borisovskoye, dove è stata sepolta sulle note di "My Way" di Frank Sinatra. Il corpo del dissidente è stato consegnato alla famiglia a meno di due ore dall'inizio delle esequie e vi era il sospetto che le autorità russe potessero in qualche modo bloccare lo svolgimento dell'evento. Il feretro è arrivato in chiesa, tra gli applausi della folla e i cori "Navalny, Navalny". " Non aveva paura e noi non abbiamo paura ", hanno gridato alcune persone, ripetendo uno degli slogan dell'avversario dello zar. La folla ha seguito la bara anche lungo il percorso verso il cimitero, sollevando in aria mazzi di fiori o lanciandoli lungo la strada.

Migliaia di persone si sono riunite nel luogo dove è arrivato il feretro di Navalny, circondate da un ingente numero di agenti di polizia. Le forze dell'ordine hanno transennato il perimetro della chiesa e pattuglie in auto e a cavallo hanno controllato la folla radunatasi per commemorare il dissidente, eseguendo un arresto. Tra di loro vi sono anche Boris Nadezhdin ed Ekaterina Duntsova, i due candidati "pacisfisti" esclusi dalle elezioni presidenziali. Sul posto sono giunti anche alcuni diplomatici stranieri, tra cui gli ambasciatori di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Unione europea e Stati Uniti, fotografati con indosso vesititi scuri e in mano rose rosse. Nella zona della chiesa, il team di Navalny ha denunciato problemi di connessione a Iternet, che rendono difficile a trasmissione in diretta della cerimonia. Anche la Cnn ha riportato che il segnale video della sua troupe che sta coprendo l'evento appare bloccato. La moglie del dissidente, Yulia Navalnaya, non ha potuto assistere ai funerali perché si trova fuori dalla Russia. Ha dunque condiviso sui social il suo messaggio di ricordo per il marito: " Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche per gli ultimi 3 anni di felicità. Per l'amore, per avermi sempre sostenuta, per avermi fatta ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensata. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me ".

Il portavoce del presidente Dmitri Peskov ha affermato che " il Cremlino non ha nulla da dire alla famiglia " e ha sottolineato che qualunque raduno non autorizzato sarà punito a norma di legge. In mattinata, sette persone sono state arrestate a Voronezh, una città a 500 chilometri a sud di Mosca, mentre si stavano dirigendo nella capitale per partecipare alla funzione. Secondo l'Ong Ovd-Info, ad altre 22 è stato impedito di lasciare e proprie abitazioni. " Vladimir Putin ha cercato di mettere a tacere Alexei Navalny. Ma il mondo stava guardando " ha scritto su X il ministro degli Esteri britannico David Cameron. " Nel giorno del suo funerale ricordiamo il suo spirito di sfida di fronte alla brutalità del regime russo e il suo coraggio nell'opporsi alla corruzione. Dobbiamo continuare a chiedere conto alla Russia ".