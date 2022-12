"Un chip nel cervello": la nuova folle idea di Musk

L'obiettivo è sicuramente nobile ma i rischi correlati al progetto di Elon Musk altrettanto alti. Il nuovo proprietario di Twitter non smette di stupire e afferma che entro sei mesi sarà possibile impiantare sul cervello umano un chip che possa consentire ai disabili di muoversi e comunicare nuovamente e con migliore facilità.

Cos'è il progetto Neuralink

La società di neurotecnologia Neuralink che lavora per sviluppare un'interfaccia che sia compatibile tra cervello e computer e, particolare non da poco, impiantabile, sta già creando un registro di pazienti che volontariamente abbiano intenzione di sottoporsi a futuri studi clinici. Per parlare della stretta attualità, però, la presentazione che Musk ha fatto nella serata di mercoledì 30 novembre non ha offerto, secondo gli esperti, rilevanti novità rispetto a quanto già si conosceva. " Ha continuato a sostenere che l'impianto potrebbe rendere possibile il controllo del computer per le persone con paralisi al di fuori di un ambiente di laboratorio ", scrive il New York Times lasciando comunque perplessi gli esperti sulle tempistiche a cui aspira il magnate (entro sei mesi).

L'esperimento sulle scimmie

Questa campagna è nata già alcuni anni fa, nel 2016, e il suo "successo" si basa unicamente sui test animali dopo che una scimmia è stata in grado di giocare a un videogioco dopo l'inserimento del chip nel suo cervello. " Vogliamo essere molto attenti e soprattutto certi che funzionerà prima di impiantare il chip nel cervello di un essere umano", ha dichiarato durante l'evento di ieri. In ogni caso, ha già chiesto al massimo organo americano che si occupa di salute e servizi umani (Fda) la revisione del materiale per poi essere approvato.

Il "buco" nel cranio

La presentazione di ieri sera si è concentrata sul dispositivo chiamato "Link", molto simile a una pila di diverse monete, larga circa 2,5 centimetri e con centinaia di fili sottili simili ai capelli. L'operazione consisterebbe nel fare un piccolo foro nel cranio grazie a robot chirurgico per far scivolare i fili degli elettrodi nella materia grigia del cervello. Il quotidiano americano spiega che questo pezzo, simile a una moneta, si troverebbe sulla superficie del cranio. Secondo alcuni scienziati, applicazioni del genere suonano come fantascientifiche: Medicina e Scienza provano a fornire il ripristino delle funzioni di base come parlare o sollevare un bicchiere ai pazienti che non riescono più a compiere questi gesti dopo una lesione del midollo spinale o un'altra diagnosi terribile ma non, certamente, un intervento al cervello i cui rischi sarebbero di molto superiori ai possibili benefici.

"Ridare la vista ai ciechi"