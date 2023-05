Due bambine accoltellate in una scuola: attacco choc a Berlino

Paura in una scuola evangelica di Neukölln, a Berlino: due bambine sono state accoltellate ed entrambe verserebbero in gravi condizioni secondo quanto riportato dalla Bild. L’aggressore sarebbe un 39enne senza alcun legame con le piccole e sarebbe già stato arrestato dalle forze dell’ordine, ma sono attese conferme dalle autorità tedesche. In base alle primissime informazioni a disposizione, le vittime dell’attacco sarebbero due bimbe di 7 e 8 anni. Una delle due sarebbe in pericolo di vita. L’autore dell’attacco con coltello sarebbe un adulto con problemi di salute mentale e si sarebbe costituito volontariamente alle forze dell’ordine. Individuata, inoltre, l’arma del crimine.

Berlino sotto choc

L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 15.00 nella scuola evangelica situata nella Mainzer Straße nel comune di Berlino e l’allarme è scattato alle 15.17. Secondo quanto riportato da Tagesspiel, le autorità sono al lavoro sull’esatta dinamica dei fatti e sul possibile movente. “Stiamo indagando in tutte le possibili direzioni” , la conferma del portavoce della polizia.

La scuola è stata immediatamente sgomberata e la scena del crimine è stata transennata. Sul posto anche i vigili del fuoco, mentre le indagini sono state affidate alla squadra omicidi dell’Ufficio di Polizia Criminale di Stato. Secondo la polizia, diversi bambini hanno assistito all’accoltellamento. Tre pastori sono sul posto per prendersi cura dei bambini e per fornire assistenza agli insegnanti. L'Evangelische Schule Neukölln è una scuola secondaria gratuita con più di 900 studenti, attestandosi tra le più grandi scuole della Protestant School Foundation Berlin-Brandenburg.