Carolina del Nord, cuccioli di orso tirati giù dagli alberi e feriti: cosa è successo

Scene inaccetabili quelle che arrivano dalla Carolina del Nord (Stati Uniti), dove alcuni cuccioli di orso sono stati strappati via dagli alberi su cui si erano rifugiati per finire alla mercé di un gruppo di turisti che intendava scattare dei selfie. Il caso, che ha indignato tutta l'America, ha fatto il giro del web e la polizia locale ha deciso di avviare un'indagine per risalire all'identità dei responsabili. Gli orsacchiotti, infatti, hanno riportato delle ferite a seguito dell'assalto.

La ricostruzione

Nel video scioccante diffuso sui social da Rachel Staudt, si vedono alcuni cuccioli riparati sugli alberi, ad East Asheville (Carolina del Nord). Decisi a prenderli per fare delle fotografie, alcuni turisti si avvicinano alla vegetazione e senza alcun rispetto per i piccoli animali iniziano a strapparli via dai rami, uno per uno, mentre quelli, spaventati, oppongono resistenza. Il filmato risale allo scorso 16 aprile, e gli orsacchiotti coinvolti sembrano essere due. Nessuna presenza, pare, della mamma, che avrebbe potuto proteggerli.

Incuranti del panico dei piccoli orsi, i turisti hanno scosso i rami e alzato la voce. Mentre uno dei due orsacchiotti cerca di mettersi in salvo, l'altro viene saldamente afferrato da una donna, che poi sorride, pronta per scattare il selfie. Chiaramente, dopo un simile assalto, entrambi i cuccioli hanno riportato delle ferite, sebbene non gravi. C'è poi da considerare che genere di adulti diventeranno, dopo aver vissuto una vicenda tanto traumatica con l'uomo.

Una volta soccorsi, i due piccoli orsi sono stati portati all'Appalachian Wildlife Refuge Center, dove hanno ricevuto le cure del caso, trovando poi un rifugio sicuro. A seguito di ciò, dopo aver preso visione del filmato, la polizia locale ha deciso di aprire un'inchiesta finalizzata al riconoscimento dei responsabili.

Come stanno i piccoli

Parlando di quella che è stata a tutti gli effetti un'aggressione nei confronti dei cuccioli di orso, Rachel Staudt ha raccontato a Abc: " Lo stavano rincorrendo, cercando di riprenderlo, ma alla fine è arrivato il personale della riserva e ha detto loro di fermarsi" . È stata proprio Staudt a contattare la polizia e a mostrare il filmato. " Uno dei cuccioli è saltato nello stagno per allontanarsi da quelle persone, era così spaventato. È stato molto sconvolgente da vedere ", ha aggiunto la giovane testimone.

"Il cucciolo nello stagno era letargico, aveva una bassa temperatura corporea e problemi a una delle zampe anteriori ", ha riferito in una nota l'esperta di orsi Ashley Hobbs.

Ho affrontato le persone colpevoli mentre mi trovavo nel complesso e ho spiegato il pericolo di avvicinarsi e maneggiare la fauna selvatica".