Choc in Francia, militare dell'antiterrorismo accoltellato a Parigi

Paura in Francia, dove nel corso della serata di oggi un militare dell'operazione antiterrorismo Sentinelle è stato accoltellato mentre si trovava impegnato in un'operazione di pattugliamento del territorio. Il soldato stava sorvegliando la Gare de l'Est a Parigi, quando si è imbattuto in un soggetto che lo ha attaccato, brandendo un oggetto contundente.

Soccorso e trasferito in ospedale, il militare non si troverebbe in pericolo di vita, come comunicato dal ministro dell'Interno Gérald Darmanin. Sempre stando a quanto riferito da Darmanin, il responsabile dell'accoltellamento sarebbe già stato individuato e fermato. Gli inquirenti si troverebbero già al lavoro per tentare di ricostruire quanto accaduto, così come le cause.

Il ministro della Difesa Sébastien Lecornu ha da poco pubblicato su X un post in cui condanna l'accaduto ed esprime solidarietà nei confronti del soldato ferito. Il ministro ha inoltre espresso "sostegno e riconoscimento alle nostre forze armate che contribuiscono più che mai a garantire la sicurezza dei francesi".

Cosa sappiamo

Secondo quanto riportato sino ad ora da Le Parisien, il militare sarebbe stato ferito nella parte alta della schiena, ma al momento del trasferimento in ospedale sarebbe stato ancora cosciente.

A quanto pare il soldato stava pattugliando la Gare de l'Est, a Parigi, nel 10° arrondissement, quando è stato aggredito da un uomo che, prima di infliggergli una coltellata, avrebbe gridato in francese: " Dio è grande ". Il soggetto, un 40enne straniero, sarebbe stato arrestato intorno alle 22.00 di stasera e, a quanto pare, avrebbe già dei precedenti per omicidio. Si tratta di un uomo nato in Congo, affetto da disturbi mentali.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza lo avrebbero ripreso

i soldati stanno uccidendo persone nel suo paese".

mentre seguiva i militari, probabilmente con l'intenzione di aggredirli. Durante l'arresto, l'uomo avrebbe dichiarato di aver attaccato perché "