Studenti islamici istigati dai pasdaran: l'inchiesta che scuote il Regno Unito

La propaganda islamista degli ayatollah è arrivata fino in Gran Bretagna. La Charity commission, l’organizzazione che si occupa indagare, sanzionare o chiudere gli enti di beneficenza che violano le norme, sta indagando su tre video registrati nel 2020 e nel 2021, in cui alcuni generali dei pasdaran iraniani si rivolgono agli studenti musulmani britannici pronunciando discorsi antisemiti e negazionisti.

A rivelarlo è stata un’inchiesta della Bbc. Due dei tre filmati al vaglio delle autorità sono stati trasmessi in live streaming, mentre l’ultimo riguarda un incontro tenutosi nei locali del centro islamico Kanoon Towhid, nella zona ovest di Londra, per commemorare il generale Qassem Soleimani ucciso da un attacco statunitense in Iraq nel 2020. Durante quell’evento, degli ignoti hanno scandito lo slogan “Morte a Israele”. Secondo alcuni parlamentari, l’obiettivo dell’Iran sarebbe radicalizzare i mussulmani britannici, mentre per i servizi di sicurezza incitano alla violenza e spingono a complottare per rapire e uccidere sul suolo di Sua Maestà.

I discorsi dei comandanti dei pasdaran sono stati promossi dall’Isa (Associazione degli studenti islamici) e dai suoi affiliati. A differenza dei principali gruppi studenteschi che seguono la parola di Allah, questa organizzazione è stata fondata con lo scopo di promuovere l’ideologia di Ruhollah Khomeini, il fondatore della Repubblica islamica. In uno dei video, l’ufficiale dei guardiani della Rivoluzione Hossein Yekta ha affermato che le università sono diventate “ il fronte della battaglia ” e ha esortato i giovani a diventare combattenti della soft-war, un termine che secondo Kasra Arabi, dirigente del gruppo United against nuclear Iran, viene spesso utilizzato da Teheran per descrivere il reclutamento di agenti per la loro battaglia ideologica contro l’Occidente. Nell’altro video, risalente al gennaio 2021, l’ex comandante dei pasdaran Saeed Ghasemi ha glorificato la morte di Soleimani e dichiarato che l’Olocausto è stata “ una bugia e un falso ”. L’ufficiale iraniano ha anche evocato una guerra apocalittica, a cui gli studenti britannici potrebbero unirsi per “ mettere fine alla vita degli oppressori e degli occupanti, dei sionisti e degli ebrei in tutto il mondo ”.