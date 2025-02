Circondata da 41 caccia e nove navi da guerra: alta tensione per la mossa della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore è successo di tutto nello Stretto di Taiwan. Prima la Cina ha denunciato il passaggio di una fregata canadese dall'area marittima, poi Pechino ha messo in campo le attività militari più consistenti dall'inizio del 2025 attorno all'isola. Il tutto, tra l'altro, mentre Stati Uniti e Russia sono pronti ad avviare i colloqui diplomatici su una possibile soluzione di pace sulla guerra in Ucraina. E poche ore dopo che Washington ha aggiornato una scheda informativa sulle loro relazioni con Taiwan eliminando la dichiarazione secondo cui Washington " non sostiene l'indipendenza " di Taipei. Il ministero della Difesa taiwanese ha infatti riferito di aver tracciato 41 aerei e 9 navi militari del Dragone, più una " imbarcazione ufficiale ". 29 jet dell'esercito cinese hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan ed entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell'isola.

Cosa succede nello Stretto di Taiwan

Andiamo con ordine. Domenica le forze armate cinesi hanno seguito il passaggio di una nave canadese attraverso lo Stretto. Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione, che, condannando la missione, ha aggiunto di aver schierato unità navali e aeree " per monitorare e rimanere in allerta durante il transito " dell'unità della Marina militare di Ottawa. L'iniziativa canadese, maturata pochi giorni dopo l'analoga missione della Marina Usa, è " un atto che ha deliberatamente fomentato problemi e minato la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan ", ha affermato Li Xi, un portavoce del Comando in una nota, assicurando che " le forze del teatro mantengono un alto livello di allerta in ogni momento e contrastano in modo risoluto tutte le minacce e le provocazioni ".

La risposta di Pechino è stata pressoché immediata. Il gigante asiatico ha tenuto la più grande incursione in un solo giorno del 2025. Taiwan, come da protocollo, ha inviato i suoi aerei e navi militari e ha schierato i sistemi missilistici di difesa aerea terrestri per seguire le attività del Dragone che, nel mese di febbraio, ha mobilitato un numero record di 245 aerei e 108 navi, in un chiaro segnale di accelerazione delle operazioni intorno all'isola. Da settembre del 2020 la Cina ha aumentato l'adozione di tattiche di zona grigia operando aerei e navi militari nell'ambito degli sforzi che vanno oltre la deterrenza e la garanzia di uno status quo fino a raggiungere i propri obiettivi di sicurezza senza l'uso diretto e considerevole della forza.

L'allarme degli Usa

Pochi giorni fa, tra l'altro, l'ammiraglio americano Samuel Paparo, a capo del Comando dell'Indo-Pacifico Usa, ha dichairato che le attività militari della Cina intorno a Taiwan sarebbero così estese perché potrebbero presto essere usate come foglia di fico per nascondere un attacco all'isola.

Oltre alla fregata canadese, presa di mira dal Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione perché " ha fomentato problemi e minato la pace e la stabilità ", Pechino ha espresso la sua irritazione per la decisione Usa di cancellare dalla scheda informativa su Taiwan del Dipartimento di Stato la frase secondo cui gli Stati Uniti " non ne supportano l'indipendenza ". Una mossa che è " una grave regressione ", secondo il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, che ha chiesto " l'immediata correzione ".

Inoltre, la scheda informativa ha citato una cooperazione di Taipei su microchip e tecnologia con il Pentagono e che gli Usa sosterranno l'adesione dell'isola alle organizzazioni internazionali " ove applicabile ".

Si tratta "", ha rincarato Guo, secondo cui l'iniziativa è "".