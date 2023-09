"Dobbiamo femminilizzare tutto...": i danni dell'incubo politicamente corretto

L'immarcescibile follia woke non conosce confini, questo è ormai lapalissiano. In nome di un linguaggio più inclusivo e meno offensivo per la sensibilità moderna, molti capolavori della letteratura sono stati ritoccati, mentre molti nuovi romanzi devono ottenere una sorta di via libera da parte dei sensitivity readers, ossia i poliziotti del politicamente corretto ingaggiati per rimuovere contenuti considerati oltraggiosi. Un fenomeno internazionale, denunciato con forza in Francia da Gallimard: la nota casa editrice ha parlato apertamente di un inaccettabile "clima di sorveglianza e autocensura" .

Cautela estrema nel mondo dell'editoria francese, è il racconto de Le Figaro. Riflettori accesi sui già citati sensitivity readers, incaricati di spulciare un testo per disinnescare qualunque parola o frase che possa offendere il lettore: in particolare, le annotazioni relative al fisico, alla razza, all'orientamento sessuale o alla religione. Se alcuni editori e scrittori non battono ciglio, c'è chi pone l'accento sulla questione etica: "La loro competenza non è letteraria ma morale. È malafede far credere che monitorare il proprio testo sia naturale. Sono dei presunti poliziotti" , la denuncia raccolta dal quotidiano transalpino

In Francia sono pochi gli editori disposti a metterci la faccia. Questioni politiche, evidenzia una fonte: "Non appena ne discutiamo, siamo o di sinistra e woke oppure di destra e conservatori" . Da Gallimard l'analisi è spietata: “Abbiamo paura che appena pubblichiamo un testo dobbiamo femminilizzare tutto, usare lo iel e il punto medio. I difensori della scrittura inclusiva avrebbero così trovato il contraltare con la nascita di una ‘letteratura inclusiva’” . Ma non è tutto. La casa editrice ha rimarcato che ormai da diversi anni circolano istruzioni da parte dell'ufficio legale per dribblare attacchi legali sulla questione dell’uguaglianza di genere e del colore della pelle: "I sensitivity readers non sono lì per dire se ci sono errori, ma per garantire che i testi corrispondano a un’ideologia in vigore" .