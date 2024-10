"Useremo armi nucleari". E Kim taglia strade e ferrovie col Sud: alta tensione in Corea

Ascolta ora 00:00 00:00

Minacce nucleari, collegamenti lungo il confine permanentemente interrotti, preoccupanti esercitazioni militari. Tensione di nuovo alle stelle nella penisola coreana, con la Corea del Nord che ha nominato un nuovo ministro della Difesa e reso noto di aver avviato un progetto per tagliare completamente le strade e le ferrovie collegate alla Corea del Sud. Come se non bastasse, il presidente nordcoreano Kim Jong Un ha ribadito ancora una volta l'intenzione di usare armi nucleari contro Seoul e gli Stati Uniti, qualora Pyongyang dovesse essere attaccata. Kim ha dichiarato che il Paese accelererà ulteriormente gli sforzi tesi ad affermarsi come " superpotenza militare dotata di armi nucleari ", e ha ribadito che la dottrina nazionale non esclude l'uso delle armi atomiche in caso di aggressione.

Cosa succede in Corea del Nord

Pariamo dal nuovo ministro nordcoreano. A guidare lo strategico dicastero è stato nominato il generale No Kwang Chol, che ha già ricoperto l'incarico tra il 2018 e il 2019. L'agenzia stampa ufficiale Kcna ha precisato che la nomina del nuovo ministro è intervenuta durante un importante incontro parlamentare, dell'Assemblea popolare suprema. No Kwang Chol, che succederà a Kang Sun Nam, ha accompagnato Kim a Singapore nel 2018 e in Vietnam l'anno successivo per colloqui con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Quasi in contemporanea, l'esercito nordcoreano ha confermato che taglierà " permanentemente " le vie stradali e terrestri tra la Corea del Nord e quella del Sud, portando a termine lo smantellamento dell'unica linea ferroviaria esistente. Infine parlavamo delle minacce di Kim. In un recente discorso, il leader del Nord ha nominato espressamente il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, accusandolo di essere " in combutta con gli Stati Uniti per destabilizzare la regione ".

" Yoon Suk Yeol ha pronunciato commenti privi di gusto e volgari in merito alla fine della Repubblica (Popolare Democratica di Corea, la Corea del Nord) in un suo recente discorso, e questo dimostra che è del tutto consumato dalla sua cieca fiducia nella forza dei suoi padroni ", ha dichiarato il leader nordcoreano riferendosi agli Stati Uniti.

L'avvertimento di Kim

Kim ha poi minacciato di usare armi nucleari contro la Corea del Sud e gli Stati Uniti, in caso di attacco, e sottolinato per l'ennesima volta l'intenzione di accelerare la crescita militare della Corea del Nord, comprese le sue capacità nucleari. Queste affermazioni arrivano pochi giorni dopo che il leader nordcoreano ha promesso di usare armi nucleari contro la Corea del Sud " senza esitazione " se la sovranità del suo Paese fosse minacciata.

Secondo quanto riportato dal sito Nk News, inoltre, Kim in persona ha supervisionato esercitazioni di artiglieria che simulavano un attacco a un'isola nemica -

sulla costa nord-occidentale della città di Jongju - in vista dell'annuncio, previsto questa settimana sui media statali, di una modifica alla definizione delintercoreano nel Mar Giallo.