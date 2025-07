Colpito da un fulmine mentre gioca a golf: muore un ventottenne

Una notizia tragica ha sconvolto gli Stati Uniti. Un giovane è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre stava giocando a golf. Il suo nome è Simon John Mariani ed aveva 28 anni. La giornata era apparentemente tranquilla quando le condizioni metereologiche sono improvvisamente cambiate e il sole è stato oscurato da una nuvola imponente. Simon Mariani è stato colpito quando si trovava vicino alla buca 15 del Ballyowen Golf Course di Hardyston, New Jersey (Usa).

Il fulmine è caduto e ha colpito il giovane, impegnato in un torneo di golf. Il gestore dei campi ha raccontato che le condizioni meteo sono cambiate rapidamente e che è stato dato l'allarme, ma un'altra persona, Brian Delia, che si trovava nella stessa zona e che ha fatto delle riprese video, ha dato una versione diversa.

“Ho iniziato a filmare e lui era proprio di fronte a me - ha detto l'uomo, che si trovava a circa 300 metri dalla vittima - e all'improvviso è caduto un fulmine così ho interrotto la registrazione video e abbiamo subito iniziato a tornare al club”. Subito sono intervenuti altri giocatori lì presenti e un vigile del fuoco fuori servizio per praticare la rianimazione. “Nessuno ci ha detto niente, non abbiamo sentito alcuna sirena che ci invitasse a lasciare il percorso”, ha riferitoo. Una ricostruzione diversa rispetto a quella del gestore dei campi da golf.

Lo sfortunato ventottenne è deceduto poco dopo in

ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Il 28enne lavorava come socio presso MTS Health Partners a New York City ed è stato descritto come "eccezionalmente talentuoso", come si legge nel suo necrologio.