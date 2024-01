Ucciso il capo della forza Nukhba a Gaza: colpì i kibbutz il 7 ottobre

Un altro comandante di Hamas ucciso da Israele. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver neutralizzato Adel Msammah, il comandante della forza d'èlite Nukhba a Deir al Balah, nel centro di Gaza. L’uomo, ucciso nel corso di in un attacco aereo notturno dopo che il suo nascondiglio era stato localizzato dall'intelligence, è stato indicato da Tel Aviv come uno dei capi dei commando di terroristi responsabili del blitz del 7 ottobre nelle località israeliane di Kissufim, Beeri e Nirim. Nello specifico, Msammah avrebbe comandato personalmente la cruenta incursione nel kibbutz Kissufim e inviato due altre unità contro Beeri e Nirim. Poche ore fa Israele aveva comunicato la morte di un altro leader di Hamas, Abdel Fattah Ma’ali, uno dei fondatori delle Brigate Ezzedin al-Qassam, ramo militare del gruppo filo palestinese.

Le operazioni di Israele a Gaza

L’Idf ha annunciato la sua operazione su X, spiegando che Msammah è stato eliminato nella notte, a Gaza. Il leader ucciso avrebbe, come detto, comandato i terroristi Nukhba che hanno effettuato l'attacco a Kissufim il 7 ottobre, oltre ad aver ordinato ad altri membri di Hamas di attaccare le comunità di confine di Beeri e Nirim. “ Dopodiché, Msammah ha guidato i combattimenti nella Striscia di Gaza contro le nostre forze ”, hanno proseguito le forze isreaeliane.

Nel frattempo, nel nord di Gaza, i riservisti della Brigata Yiftah hanno fatto irruzione in diversi siti di Hamas e della Jihad islamica nel quartiere Shejaiya di Gaza City, individuando un deposito di armi in una moschea, dice l'Idf. Durante l'operazione, gli agenti del gruppo filo palestinese hanno lanciato colpi di mortaio contro le forze. Tel Aviv ha anche fatto sapere che la cellula sarebbe stata avvistata e colpita da un drone.

A Khan Younis, nel sud di Gaza, le truppe della Brigata Commando hanno identificato un agente di Hamas che lanciava razzi e hanno diretto un aereo per colpirli, ha proseguito l’Idf. Sempre durante la notte, l’Aeronautica e la Marina hanno continuato a colpire siti lungo la Striscia, aiutando le forze di terra nelle loro manovre contro Hamas.

Gli obiettivi eliminati e i razzi di Hamas

" Durante le operazioni di terra nel nord della Striscia di Gaza, le truppe dell'Idf hanno colpito obiettivi terroristici nell'area di Abu al-Ata a Shejaiya. Questi obiettivi terroristici sono stati utilizzati come base per condurre la guerra da parte delle organizzazioni terroristiche di Hamas e della Jihad islamica. Nel corso dell’operazione le truppe hanno effettuato un raid mirato nel centro di comando e controllo delle organizzazioni terroristiche e hanno rinvenuto grandi quantità di armi utilizzate dalle organizzazioni terroristiche nell’area di una moschea ", hanno scritto su Telegram le stesse Forze di Difesa Israeliane.

Hamas, intanto, ha voluto celebrare la scorsa notte l'inizio del 2024 con lanci di razzi verso diverse città israeliane. " Contro Tel Aviv – ha affermato un comunicato dell'ala militare - abbiamo sparato venti razzi di tipo M-90. Gaza spara missili per il nuovo anno ". Sirene di allarme sono risuonate, alla mezzanotte, nelle città di Ashdod e di Rishon le-Zion, a sud di Tel Aviv. Secondo la radio militare sono partiti da Gaza 27 razzi, la maggior parte dei quali sono stati intercettati in volo dalle batterie di difesa Iron Dome, mentre i rimanenti sono caduti in zone aperte. Gli attacchi non hanno provocato vittime, né danni.

Per quanto riguarda i leader più rilevanti eliminati, Tel Aviv ha ucciso recentemente il citato Abdel Fattah Ma’ali, vice di Yahya Ayash, il fabbricante di bombe di Hamas noto come "l'Ingegnere", responsabile della morte di circa 90 israeliani e, di fatto, confezionatore di sofisticati ordigni che causarono numerose vittime israeliane nella intifada, prima del suo assassinio avvenuto per mano dello Shin Bet nel 1996. Lo scorso 15 ottobre Israele aveva neutralizzato anche Billal al-Kedra, il comandante di Nukhba, l'unità d'élite di Hamas i cui soldati risultano essere responsabili dell'incursione dello scorso fine settimana nel territorio israeliano e della strage avvenuta nel kibbutz Nirim.