Usa, cane spara per sbaglio col fucile: il padrone muore in auto

Ha calpestato con le zampe un fucile carico che si trovava in auto, causando così la morte del suo padrone: l'incredibile incidente è avvenuto lo scorso fine settimana in Kansas, negli Stati Uniti, e ha come protagonista involontario il cane della vittima, il 30enne Joseph Austin Smith, originario di Wichita.

L'incidente

Secondo quanto riferito dal Washington Post, sulla base del racconto fornito dalle locali forze dell'ordine che si sono occupate di condurre le indagini sul caso, l'uomo si stava recando nel territorio di Geuda Springs (Kansas) per una battuta di caccia. Smith era seduto sul sedile del passeggero del suo pick-up, quando si è verificato l'incidente. Il segugio, che si trovava sui sedili posteriori dove il 30enne aveva lasciato anche il proprio fucile carico, ha esercitato pressione sull'arma da fuoco. Centrato alla schiena, il proprietario dell'auto è morto sul colpo a causa della ferita.

"Sul sedile posteriore si trovava l'equipaggiamento da caccia e un fucile" , ha spiegato l'ufficio dello sceriffo della contea di Sumner in una nota ufficiale. "Il cane appartenente al proprietario del pick-up ha calpestato il fucile, provocando lo sparo dell'arma. Il colpo partito ha centrato il passeggero, che è morto sul posto a causa delle ferite riportate" . Considerando la morte di Smith come accidentale, le forze dell'ordine hanno già archiviato il caso. I soccorritori sono arrivati sulla scena verso le ore 9:50 di sabato 21 gennaio, dopo aver ricevuto una chiamata al 911, ha raccontato al quotidiano l'ufficio dello sceriffo, senza rivelare il nome di chi si è occupato di inoltrare la segnalazione nè in quali circostanze ciò sia avvenuto.

I precedenti

Non si tratta di un caso isolato, e gli stessi numeri delle morti per arma da fuoco negli Stati Uniti confermano, per quanto la maggioranza degli episodi sia connessa a suicidi o omicidi, che i decessi accidentali sono in crescita: 500 solo nel 2020, secondo i dati diffusi dal Pew Research Center. Nel 2015 un labrador retriever di nome Trigger azionò inavvertitamente il grilletto di un fucile lasciato a terra con la sicura disinserita dalla padrona in Indiana: la donna fu ferita in modo serio a un piede e finì in ospedale. Nel 2018, in Iowa, un pitbull-Labrador di nome Balew provocò il ferimento del padrone mentre i due giocavano sul divano. Con le zampe il cane colpì il grilletto della pistola riposta nella fondina dell'uomo, che rimase ferito a una gamba.

Un incidente simile a quello occorso a Smith sabato scorso si verificò nel 2018 in New Mexico. In questo caso fu il rottweiler Charlie ad attivare il grilletto del fucile collocato sul sedile posteriore e a ferire il proprio padrone. Colpito proprio mentre stava guidando, l'uomo rivelò alla Abc che in quell'attimo credeva di essere stato centrato da un cecchino nel deserto: finì in ospedale con danni alle ossa e ai polmoni.