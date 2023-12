Dito mozzato nell'insalata da asporto: cliente fa causa all'azienda

Avrebbe comprato un'insalata da asporto in un punto vendita di una catena di fast food. Nulla di strano fin qui, non fosse stato per quanto scoperto mentre consumava il suo pasto: all'interno della vaschetta acquistata, fra le verdure, c'era infatti anche un dito umano mozzato. Protagonista della vicenda dai tratti surreali che arriva dagli Stati Uniti è una ragazza del Connecticut, Allison Cozzi, la quale proprio nelle scorse ore ha sporto denuncia contro la "Chopt Creative Salad Co.". Si tratta di una delle catene di ristoranti più rinomate in America per le insalate "take away", con ingredienti a scelta dei clienti. Secondo quanto riportato dalla Cbs, tutto è iniziato lo scorso aprile, quando la donna avrebbe acquistato l'insalata in questione presso il punto vendita di Mount Kisco, nello Stato di New York. Si sarebbe quindi allontanata ed avrebbe iniziato a mangiarla, quando avrebbe effettuato la macabra scoperta capace di farla inorridire.

L'assunzione di quell'insalata "contaminata", al pari dello shock, le avrebbe a suo dire causato anche nelle settimane successive "attacchi di panico, emicrania, deterioramento cognitivo, nausea, vertigini e dolori diffusi". Ragion per cui ha deciso di far causa all'azienda, chiedendo a seguito di quanto avvenuto un "risarcimento economico per un ammontare non specificato". Anche perché, secondo quanto ricostruito dall'avvocato di Cozzi, alla base di tutto ci sarebbe un evidente errore dei dipendenti di Chopt. Stando a questa ricostruzione infatti, quel giorno la manager del ristorante si sarebbe accidentalmente ferita in modo grave al dito indice di una delle due mani, recidendone di netto una parte, mentre puliva e tagliava la rucola in cucina. Dopo l'incidente, la donna si sarebbe recata subito in ospedale per farsi medicare.