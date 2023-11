Compri un tetto nuovo? Ti regaliamo un fucile d'assalto, la promozione choc

Sta facendo il giro del web l'offerta choc fatta da un'azienda statunitense con sede a Cape Coral, in Florida, che si occupa di realizzare tetti e coperture per case ed edifici: nel caso in cui il cliente decida di effettuare un acquisto per il giorno del Ringraziamento, riceverà in omaggio un tacchino, portata tipica della festività, e un fucile semiautomatico AR-15.

L'offerta

Come spiegato direttamente dal presidente di Roof EZ Jason Polly, la promozione ribattezzata "Roof and Gobble" è studiata su misura per quei clienti che vogliano dotare le loro case di un tetto nuovo, riunire la famiglia davanti a un tacchino e proteggere i propri cari con un'arma adatta allo scopo. "Tutti dovrebbero avere un AR-15" , spiega infatti Polly. "Tutti dovrebbero avere i mezzi per proteggere le proprie case e la propria famiglia. Si tratta solo di una questione di sicurezza".

Dopo appena due giorni lavorativi, l'azienda Cape Coral ha già venduto ben otto tetti, ricevendo una cinquantina di richieste per aderire alla promozione, ha spiegato il presidente. Durante un mese normale, vengono venduti dai 30 ai 50 tetti, ma Polly si augura che l'offerta per la festa del Ringraziamento consenta di arrivare a una quota compresa tra 60 e 100 unità.

Dopo tutte le critiche piovute da ogni parte, gli avvocati che tutelano gli interessi dell'azienda hanno rilasciato una dichiarazione per spiegare che si tratta di una strategia perfettamente in linea con le leggi vigenti in Florida.

Chiunque acquisti un tetto tramite la promozione dovrà aspettare fino al suo completamento per poter entrare in possesso del fucile semiautomatico, ha precisato Polly. I clienti con i permessi in regola potranno subito portare via un AR-15 del valore di 500 dollari, mentre coloro che non possiedono tali autorizzazioni dovranno, come da legge, aspettare tre giorni o comunque il tempo necessario perché le autorità compiano una verifica dei precedenti del diretto interessato. "Bisogna passare attraverso tutte le fasi previste prima di potersene andare con l'arma" , ha precisato il presidente di Roof EZ. "Se qualcuno ha i mezzi per comprare un tetto, ha i mezzi per comprarsi la propria arma da fuoco", ha aggiunto ancora Polly, "stanno semplicemente comprando un tetto e sostenendo il nostro Secondo Emendamento".

