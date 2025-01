Cosa ci fa una Tesla in orbita nello spazio?

Wikipedia

«È un aereo? È un uccello? No, Superman!», frase della DC Comics diventata celebre dei passanti che vedono per la prima volta Superman, scena rappresentata anche nel Superman con Christopher Reeve del 1978. Deve essere accaduto qualcosa del genere anche agli astronomi del Minor Planet Center, che hanno avvistato un

asteroide non identificato, solo che non era un asteroide, dopo ventiquattro ore si sono resi conto che era una Tesla, nello spazio.



Per l’esattezza la Tesla che gira per il sistema solare a una velocità di 26.000 km orari (l’auto più veloce del mondo, senza dubbio), lanciata da Elon Musk nel 2018, e era proprio la Tesla Roadster di Elon Musk.

A bordo c’è un manichino con una tuta spaziale, chiamato da Musk “Starman”. Quindi deve essere andata proprio così, lì al Minor Planet Center: «È un asteroide? È un meteorite? È un Ufo!». E dopo un giorno «Macché, è lo Starman di Musk!».