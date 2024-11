Dallas, aereo della Southwest Airlines colpito da un proiettile

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo strano episodio che ha avuto per protagonista un aereo e dei colpi di proiettili, a una settimana dall'incresciosa vicenda di un velivolo della Spirit colpito a Port-au-Prince. Mentre era in corso il rullaggio per il decollo all'aeroporto Love Field di Dallas, il volo 2494 della Southwest Airlines diretto a Indianapolisè stato colpito da colpi di arma da fuoco nei pressi della cabina di pilotaggio intorno alle 20:30 di ieri sera, ora della East Coast.

A riferire l'accaduto, la Federal Aviation Administration (FAA). Il Boeing 737-800 è tornato al gate, e i passeggeri sono stati fatti scendere. Non sono stati segnalati feriti. L'aereo è stato rimosso dal servizio, secondo la compagnia aerea, che ha detto che avrebbe fornito un altro volo per i passeggeri. L'aeroporto di Dallas Love Field ha riferito in un post sui social media che il Dipartimento di Polizia di Dallas è intervenuto e la pista 13R/31L è stata chiusa, ma è stata ripristinata più tardi venerdì sera con un “impatto minimo” sulle operazioni della struttura.

L'aeroporto di Dallas ha dichiarato in una nota che l'aereo "ha incontrato un incidente di sicurezza" e ha subito danni verso le 21:50, e che la polizia e i vigili del fuoco della città sono arrivati ​​sulla scena per indagare. Né la compagnia aerea né l'aeroporto hanno fornito ulteriori dettagli. Il Dipartimento di Polizia di Dallas non ha risposto immediatamente a una richiesta di informazioni aggiuntive. Southwest è il principale vettore a Love Field, e lì si trova anche la sede centrale della compagnia aerea. L'aeroporto, circondato da quartieri residenziali, dista otto miglia dal centro.

Questo è il secondo incidente di rilievo per Southwest nella stessa giornata di ieri. In precedenza, a Denver, un altro aereo è stato evacuato dopo che un cellulare ha preso fuoco, lasciando due passeggeri feriti. All'inizio di questa settimana, una sparatoria nel mezzo della guerra fra le gang in corso ha colpito tre aerei che stavano atterrando e partendo dalla capitale di Haiti, Port-au-Prince.

Durante la sparatoria, un assistente di volo è stato colpito di striscio, costringendo l'aereo a dirottare verso un aeroporto nella Repubblica Dominicana.Le sparatorie hanno spinto la FAA a emettere un divieto di 30 giorni per le compagnie aeree statunitensi che volano ad Haiti.