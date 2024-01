Cocaina, Lsd ed ecstasy: Elon Musk nella bufera per il consumo di droghe

C'è grande preoccupazione per Elon Musk. Alcuni dirigenti e membri dei consigli di amministrazione delle società del visionario imprenditore temono che l'utilizzo di droghe da parte del fondatore di Tesla e SpaceX possa danneggiare le aziende. Secondo quanto ricostruito dal Wall Street Journal, il cinquantaduenne avrebbe usato LSD, cocaina, ecstasy e funghi in occasione di feste ed eventi, in particolare al Burning Man, il festival artistico e musicale del Nevada dove si fa largo uso di sostanze stupefacenti "per sfogarsi" già noto per la partecipazione tra gli altri di Jeff Bezos, Larry Page e Mark Zuckerberg.

L'utilizzo illegale di droghe da parte di Musk violerebbe le politiche aziendali di SpaceX e di Tesla, nonchè i contratti federali. Secondo il quotidiano statunitense, in occasione delle feste con fiumi di sostanze proibite il miliardario sudafricano avrebbe costretto i presenti a firmare accordi di non divulgazione ed a consegnare i loro telefonini così da evitare video o foto compromettenti.

Il rapporto di Musk con le droghe è stato spesso al centro del dibattito. Oltre ad aver fumato pubblicamente marijuana con il podcaster Joe Rogan - un episodio che fece crollare il prezzo delle azioni di Tesla - l'imprenditore ha confermato di aver preso della ketamina per curare la depressione. Secondo il Wsj, il miliardario ha preso diverse compresse di acido a una festa organizzata a Los Angeles nel 2018, mentre nel 2019 si è concesso dei funghi allucinogeni a un evento in Messico. Nel 2021, infine, ha preso la ketamina a scopo ricreativo con suo fratello, Kimbal Musk, a una festa in casa a Miami. Un simile utilizzo di droga da parte del sudafricano potrebbe minacciare la sua posizione nelle società quotate in borsa, dove gli azionisti preferirebbero non avere un amministratore delegato poco lucido.