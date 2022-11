Decollata la missione Artemis 1: primo passo per tornare sulla luna

Dopo alcuni flop che, sia per motivi tecnici che per motivi meteorologici hanno fatto slittare vari lanci, finalmente la missione Artemis 1 è riuscita a decollare verso la Luna: la Nasa ha mandato in orbita i razzi a propellente solido Sls (Solid Rocket Boosters), i più potenti mai costruiti, assieme alla la navicella spaziale Orion. Il decollo è avvenuto dal Kennedy Space Center e, anche oggi, la partenza è stata ritardata di quasi un'ora facendo temere per il peggio.

"Un posto nella storia"

Quella che è decollata poche ore fa è la prima missione del programma Artemis che intende riportare gli astronauti sulla Luna, per adesso a bordo ci sono soltanto dei manichini. " Vi siete guadagnati un posto nella Storia ", ha dichiarato il direttore di lancio della Nasa, Charlie Blackwell-Thompson, rivolgendosi agli scienziati del suo team al centro di controllo di Cape Canaveral dopo il lancio di Artemis 1. " Fate parte di una prima volta, e non accade spesso, forse una volta nella vita. Siete stati tutti impegnati in qualcosa di incredibile, il primo passo del ritorno del nostro Paese verso la Luna e Marte. Quello che avete fatto ispirerà le generazioni avvenire ".

"In due anni uomo sulla Luna"

Il nuovo programma lunare Artemis che la Nasa porta avanti con l'Esa e l'Europa, ha a bordo anche tanta Italia grazie al lavoro di cooperazione tra l'Asi (Agenzia Spaziale Italiana), l'industria italiana e tante imprese coinvolte nell'ambizioso programma internazionale. " Questa prima missione Artemis metterà alla prova la navicella spaziale Orion della Nasa e il suo modulo di servizio europeo durante un viaggio oltre la Luna e ritorno " ha dichiarato l'Agenzia Spaziale Europea alla stampa. Il veicolo spaziale " entrerà nell'orbita lunare utilizzando la gravità della Luna per guadagnare velocità e spingersi a quasi mezzo milione di chilometri dalla Terra, più lontano di quanto qualsiasi veicolo spaziale umano abbia mai viaggiato ".

Parmitano: "Grandissima emozione"

A pochi minuti dal lancio, un emozionato Luca Parmitano ha dichiarato all'AdnKronos " la grandissima emozione, credo per tutti qui ", che ha vissuto in quei momenti. " A bordo c'è tanta umanità che volerà oggi con Artemis, ci sono tutti i sogni, tutto il lavoro e tutta la vita delle tante persone che hanno lavorato al progetto ed è per questo che adesso, qui, siamo tutti emozionati ", ha aggiunto.

Le prossime missioni

Il primo volo con un vero equipaggio è previsto per il 2025. " Artemis 1 rappresenta una prova generale delle tecnologie che tra un paio d'anni dovrebbero permettere il ritorno della nostra specie sulla Luna ", ha dichiarato all'Agi Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, scrittore e divulgatore italiano. Artemis 2 farà da apripista per le altre due missioni che effettueranno il primo test di volo attorno alla Luna con un equipaggio (Artemis II), e il ritorno vero e proprio dell'umanità sulla superficie della Luna con astronauti e astronaute con il programma Artemis III.

Ma perché si chiama proprio Artemis? Il nome scelto per tornare sulla Luna si rifà alla dea della mitologia greca: conosciuta anche come Artemide, era la sorella gemella di quell'Apollo che, a sua volta, era stato di ispirazione per le prime e indimenticabili missioni lunari americane con il primo passo dell'uomo sulla Luna avvenuto il 20 luglio 1969.