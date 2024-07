Il decollo e poi la perdita della ruota: ennesimo incidente per un Boeing

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora guai per Boeing, che prosegue così la sua striscia negativa. L'ultimo incidente occorso a un volo di linea del costruttore aeronautico americano si è registrato lunedì mattina all'aeroporto di Los Angeles, dove un aereo in livrea United Airlines ha perso una ruota subito dopo il decollo. Il volo 1001 è decollato dalla pista dello scalo occidentale poco dopo le 7 del mattino locali in direzione Denver, dove fortunatamente è atterrato puntualmente e senza conseguenze per i passeggeri.

Un portavoce di United ha fatto successivamente sapere che la ruota è stata ritrovata a Los Angeles, poco distante dalla pista di decollo e atterraggio utilizzata dal jet 757-200. Sono state aperte le indagini interne per capire come sia potuto accadere, anche perché non è la prima volta che un incidente simile occorre a un velivolo Boeing. Appena pochi mesi fa, a marzo, un 777-200 che sarebbe dovuto atterrare a Osaka, in Giappone, con decollo da San Francisco, è stato costretto a una deviazione di emergenza con atterraggio a Los Angeles per questioni di sicurezza ed è stato necessario trasbordare i passeggeri su un altro aereo per proseguire il viaggio. La ruota cadde in un parcheggio dell'aeroporto e distrusse diversi veicoli ma, fortunatamente, nessuno rimase ferito, né a terra e nemmeno a bordo del velivolo.

Le immagini del decollo dell'aereo di lunedì sono state catturate da Cali Planes, un canale youtube specializzato nell'avvistamento aereo sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Si tratta dell'ennesimo incidente occorso a aereo Boeing, la cui reputazione è ormai a brandelli dopo le innumerevoli segnalazioni degli ultimi anni, che forniscono una percezione di totale insicurezza degli aerei della compagnia. L'incidente di Los Angeles, per altro, arriva in una settimana molto particolare per il costruttore, perché pochi giorni fa Boeing si è dichiarata colpevole di frode fiscale e pagherà una multa di 243,6 milioni di dollari, secondo l'accordo raggiunto con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Il riferimento è a due incidenti mortali del 737 Max, avvenuti nell'ottobre 2018 e nel marzo 2019 per un totale di 346 persone decedute. Si è arrivati all'accordo a seguito dell'accusa da parte dei procuratori americani di aver violato l'accordo raggiunto nel 2021 che evitava al colosso aerospaziale il procedimento penale. Boeing, secondo i termini del precedente accordo, ha già pagato una multa di 2,5 miliardi di dollari.

La scorsa settimana i procuratori federali hanno dato a Boeing la possibilità di scegliere se dichiararsi colpevole e pagare una multa come parte della sentenza o se affrontare un processo con l'accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti.