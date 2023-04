Divorato dalle cimici in cella: il caso choc negli Usa

Orrore in un penitenziario degli Stati Uniti d'America, dove un carcerato è morto nel totale degrado della sua cella, divorato dagli insetti. Il caso scioccante si verificato nella prigione della contea di Fulton, in Georgia, e a perdere la vita è stato il 35enne afroamericano, Lashawn Thompson.

La famiglia sconvolta

Ancora sotto choc per l'accaduto, la famiglia dell'uomo chiede giustizia. Impensabile che il 35enne abbia potuto subire una simile sorte. Lashawn era stato arrestato a seguito di una rissa, un reato minore per il quale si trovava in custodia dal giugno 2022 nell'ala psichiatrica del carcere. Conclamati, infatti, i suoi problemi di salute mentale. Questo, almeno, quando dichiarato dal legale che rappresenta la famiglia Michael Harper e riportato da Cnn.

La morte di Lashawn è avvenuta circa tre mesi dopo l'inizio della sua detenzione, ossia lo scorso settembre. La notizia, però, è stata diffusa adesso. La famiglia, infatti, intende avere delle risposte. Da quanto emerso, e diffuso dai media oltreoceano, la cella in cui era stato collocato il 35enne versava in condizioni a dir poco disumane. La sporcizia era tale da permettere la proliferazione di insetti e parassiti. Proprio gli insetti, secondo la famiglia, avrebbero provocato la morte del giovane.

“ In quella cella non potevano starci neanche degli animali, e praticamente l'hanno abbandonato lì ”, ha attaccato l'avvocato Harper in una recente conferenza. “ Dovevano trasferirlo nell'unità per l'osservazione medica ma questo non è mai avvenuto e l'hanno trovato morto, divorato dalle cimici”. Una scena agghiacciante, impossibile anche da immaginare, ma che il legale ha voluto trasmettere in tutta la sua crudezza, mostrando le immagini del corpo martoriato di Lashawn.

Cosa dice il medico legale

Le accuse sono state mosse con cognizione di causa. Il medico legale che ha esaminato il corpo di Lashawn Thompson ha riscontrato una grave infestazione di cimici, oltre che " evidenti segni di trauma ". Non solo. Nel rapporto medico si legge inoltre che il " corpo era coperto di cimici ", anche se le cause della morte restano "da determinare ".

Che siano stati o meno gli insetti a provocare la morte, resta il fatto che il giovane è stato divorato dai parassiti mentre deperiva di giorno in giorno nella sua cella. Nessuno si sarebbe accorto delle condizioni in cui verteva, né avrebbe fatto qualcosa per salvarlo. Ed è questo che, per l'avvocato Harper, risulta immorale e imperdonabile. " Sono letteralmente rimasti a guardare il declino della sua salute fino alla morte ", ha attaccato. "Non si meritava questo, qualcuno deve essere ritenuto responsabile".

Si scatena il caso

Dopo una simile notizia si è immaterialmente scatenato un acceso dibattito mediatico. L'ufficio dello sceriffo della Fulton County ha provveduto ad avviare immediatamente un'inchiesta sulle circostanze della morte di Thompson, mentre la famiglia del 35enne chiede a gran voce giustizia per il giovane, oltre la che chiusura della struttura e la costruzione di una nuova.