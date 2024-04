Paura a bordo di un Boeing 737: si stacca la copertura del motore

Nuovi guai per Boeing, una delle due potenze dell'aeronautica mondiale, che da qualche mese a questa parte è al centro delle cronache per problemi registrati dai suoi velivoli sui voli di linea a uso civile. L'ultimo caso in ordine di tempo si è verificato su un Boeing 737 viaggiante con livrea della compagnia americana low-cost Southwest Airlines. La compagnia, per altro, nell'ultimo weekend è stata protagonista di un altro caso di cronaca, emerso con qualche giorno di ritardo, che aveva come protagonista un suo volo che per poco non ha colpito la torre di controllo all'aeroporto cittadino LaGuardia di New York, durante una giornata particolarmente avversa a livello climatico.

Domenica 7 aprile, il volo 3695 decollato da Denver con destinazione Houston, che ha una durata media di poco meno di due ore e mezzo, è stato costretto a rientrare presso l'aeroporto della Capitale del Colorado a causa di un problema meccanico. Nello specifico, la copertura che riveste i motori del Boeing 737 al momento del decollo si è staccata. A bordo viaggiavano 135 passeggeri ma nessuno di loro ha subito alcun infortunio e l'aereo ha fatto ritorno in sicurezza all'aeroporto di partenza per essere sottoposto ai controlli e alle verifiche tecniche di rito. Come ha fatto a staccarsi la lamiera che riveste il vano motore? Tra le possibili cause, così com'è già accaduto quando un aereo Boeing ha perso il portellone, è possibile che ci sia stato un problema al momento dell'assemblaggio. Oppure, è possibile un cedimento strutturale. O anche un incidente occorso durante il decollo, per qualcosa che ha colpito la struttura. Ma si tratta solo di ipotesi, che ora dovranno essere esplorate dalla FAA che ha già preso in carico il caso.

" Diversi passeggeri e assistenti di volo hanno sentito qualcosa di forte colpire l'ala ", ha riferito il pilota alla torre di controllo mentre stava effettuando il decollo, prima di chiedere il rientro in pista: " Andiamo avanti e dichiariamo un'emergenza per Southwest 3695, e vorremmo un ritorno immediato ". Dalla torre di controllo viene accordata l'autorizzazione al rientro a Denver per il volo Southwest per motivi di sicurezza. " Abbiamo un pezzo di copertura del motore apparentemente appeso ", riferisce ancora il pilota ai controllori, spiegando la situazione come gli viene riferita dagli assistenti di volo. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere nuovamente a Denver e successivamente imbarcati su un altro volo Southwest che ha completato regolarmente la tratta con qualche ora di ritardo.

L'aereo danneggiato, invece, è stato condotto in un hangar dell'aeroporto a traino e lì ispezionato.