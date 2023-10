"Diffonde contenuti illegali": l'ultimatum dell'Ue a Tik Tok su Israele

Esattamente come accaduto per il social di Elon Musk, X, adesso è il turno di Tik Tok che è finito sotto la lente d'ingrandimento dell'Unione Europea (Ue) che accusa la piattaforma social di " diffondere contenuti illegali " dopo l'attacco di Hamas contro Israele oltre a " contenuti potenzialmente pericolosi per la vita " già discussi a gennaio. Una lettera pubblicata e firmata dal Commissario europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton, si rivolge all'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, invitandolo a rispondere entro 24 ore.

Il contenuto della lettera

" Caro Mister Chew" , scrive Breton, dallo scoppio della guerra ci sono indicazioni secondo cui il social utilizzato soprattutto dai giovanissimi sia fonte di fake news e disinformazione nell'Ue. Il primo monito che gli lancia riguarda la legge sui contenuti digitali che " stabiliscce obblighi molto precisi in materia di moderazione dei contenuti". Da questo momento Breton elenca tre punti fondamentali: il primo riguarda l'uso, come detto, di giovanissimi, adolescenti e minorenni per cui " avete l'obbligo di proteggerli dai contenuti violenti che raffigurano la presa di ostaggi e da altri video espliciti che circolano ampiamente sulla vostra piattaforma senza adeguate garanze", si legge sul testo pubblicato su X da una corrispondente del The Guardian.

Il secondo punto riguarda le segnalazioni da parte della stessa Ue: " Quando ricevi notifiche di contenuti illegali devi essere tempestivo, diligente e obiettivo nell'agire e rimuovere il contenuto pertinente quando giustificato" , incalza Breton nei confronti di Zi Chew. La sottolineatura deriva dal fatto che sono state centinaia (se non di più) le segnalazione che l'Ue ha ricevuto su contenuti potenzialmente illegali che continuano a circolare su Tik Tok nonostante le segnalazioni da parte delle autorità.

No alla propaganda terroristica

Il terzo aspetto messo in luce nella lettera riguarda le contromisure da adottare affinché siano efficaci per arginare il problema che comportano rischi per la sicurezza pubblica. I minori, in particolar modo, dovrebbero ricevere notizie da fonti certe " adeguatamente differenziate dalla propaganda terroristica ", sottolinea Breton, spiegando che appaiono fuorvianti e fuori di luogo i video riproposti più volte su festival e raduni di massa non correlati a quanto accade realmente a Israele. Queste informazioni sono ritenute " false e fuorvianti ".