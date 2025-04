"Una dittatrice coi tacchi, faceva piangere gli uomini": cosa dicono di Meghan Markle a corte

Ascolta ora 00:00 00:00

Si torna a parlare di Meghan Markle e del suo rapporto con la vita di corte ormai alle spalle, dato che la 43enne, insieme al Principe Harry, ha rinunciato al titolo di Duchessa di Sussex per trasferirsi in pianta stabile negli Stati Uniti. Il rapporto fra l'attrice di Suits, la Famiglia Reale britannica e l'intero entourage di Buckingham Palace è stato da subito abbastanza burrascoso e ancora oggi circolano parecchie voci sul conto della donna.

Tante le testimonianze raccolte dai principali tabloid inglesi che negli anni hanno ascoltato amici, membri del personale di corte e soggetti vicini alla Royal Family. In tanti hanno raccontato episodi spiacevoli con Meghan come protagonista. " È stato incredibile, perché era così sicura di sé che si capiva che voleva dirigere l'incontro piuttosto che imparare a conoscere la Famiglia Reale attraverso l'incontro stesso. Credeva fermamente che si dovesse prendere il toro per le corna, solo che la Famiglia Reale non è un toro" , ha raccontato un ex collaboratore della stessa Meghan all'autore di libri Tom Quinn, come riportato dal Dailymail. " Pensava di saperne di più di un'istituzione che esiste da mille anni" , ha aggiunto un altro testimone.

Tanti, dunque, a tacciare l'attrice di un eccessivo senso di superiorità. Un'atteggiamento che l'avrebbe inevitabilmente portata ad essere invisa alla Famiglia Reale e alla corte. Qualcuno l'avrebbe addirittura sentire affermare che: " Ciò che Diana ha iniziato, io voglio finirlo ". Paragonarsi a Lady D sarebbe stata l'ennesima conferma di arroganza, oltre che di mancanza di rispetto. Purtroppo il marito Harry non avrebbe cercato di porle un freno.

Alla supponenza si sarebbe aggiunto anche un cattivo carattere. Sarebbero tanti gli episodio in cui la Duchessa du Sussex si sarebbe comportata in modo sgradevole con il personale di palazzo. La donna accusava i dipendenti di corte di avere delle preferenze nei confronti di William a discapito di Harry. Secondo alcuni rumors pubblicati nel settembre del 2024, la Duchessa ridicolizzava le persone, "andando in giro come un dittatore con i tacchi alti, furiosa e abbaiando ordini" . Qualcuno è pronto ad affermare di aver visto uomini piangere a causa sua.

Eppure non sarebbero stati tutti contro Meghan.

Nel suo libro Yes, Ma'am: The Secret Life Of Royal Servants,racconta che il personale di Kensington Palace non era totalmente schierato contro la Duchessa, vi erano infatti anche dei sostenitori. Il clima era pesantissimo, e nei palazzi della Famiglia Reale le voci si diffondevano a macchia d'olio, tanto che era difficile comprendere quali fossero vere e quali false.