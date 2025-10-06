Italiana morta a Formentera, sul corpo segni di aggressione: arrestato il compagno

Articolo in aggiornamento

Una donna italiana di 45 anni, Luisa Asteggiano, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Es Pujols, nella zona nord di Formentera, in Spagna. Il compagno, Ivan Sauna, 51 anni, anche lui italiano e residente da anni sull'isola, è stato fermato con l'accusa di omicidio. Come apprende l'Ansa da fonti investigative, l'uomo è stato portato davanti al magistrato della prima sezione istruttoria del Tribunale di Ibiza per l'interrogatorio di convalida del fermo. Ma non è escluso che il caso possa essere trasferito al Tribunale competente per i reati di violenza di genere, trattandosi di un presunto femminicidio.

La ricostruzione

Secondo quanto riportano i media locali, il cadavere è stato trovato alle ore 8.30 di domenica 5 ottobre. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, nel complesso turistico Mirada 1 dell'Avenida Miramar di Es Pujols, allertati da una chiamata del 112, la donna era già morta. Le cause del decesso non sono ancora confermate, poiché si attende l'esito dell'autopsia, che sarà effettuata tra oggi pomeriggio e domani mattina. Tuttavia, come anticipano fonti di stampa spagnole, sul corpo della vittima sarebbero stati riscontrati segni compatibili con una violenta aggressione o un pestaggio.

Chi è l'italiano arrestato

Il compagno della vittima è stato accusato con l'ipotesi di reato per omicidio. L'uomo, originario di Busto Arstizio, è titolare di un'agenzia di viaggi a Formentera. Sia lui che Asteggiano risultavano iscritti all'Aire, il registro degli italiani all'estero, seppure in domicili diversi. Alcuni conoscenti della coppia hanno raccontato al giornale online noudiari.es che i due avevano una relazione molto altalenante e conflittuale. Una persona ha definito " precarie " le condizioni di salute della vittima, che viveva sull'isola assieme al figlio di 15 anni, avuto da una precedente relazione.

Il Consolato italiano è in contatto con le autorità spagnole

A quanto si apprende, il Consolato Generale d'Italia a Barcellona è in contatto con le autorità spagnole che stanno seguendo gli sviluppi della

tragica vicenda. La famiglia della 45enne è stata informata dell'accaduto. Il Consolato Generale a Barcellona ha espresso vicinanza ai famigliari della vittima, mettendosi a disposizione per ogni possibile assistenza consolare.