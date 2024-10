Vento troppo forte e l'aereo manca due atterraggi: la manovra choc in Irlanda

Ascolta ora 00:00 00:00

Una domenica da dimenticare quella del 20 ottobre per migliaia di passeggeri in transito dall'aeroporto di Dublino, in Irlanda: a causa della tempesta Ashley che ha spazzato le Isole Britanniche, per il forte vento sono state decine le cancellazioni e i ritardi ma anche le criticità in fase di atterraggio, una delle fasi più delicate dei voli aerei come quella capitata a un velivolo della Air Lingus che per ben due volte ha provato a toccare il suolo ma senza riuscire a completare le operazioni e trovandosi costretto al dirottamento su Belfast.

Il doppio tentativo di atterraggio

Come è stato ben documentato con un video che sta facendo il giro del web, ecco un volo decollato da Birmingham e diretto a Dublino per un Atr 62-600: durante il primo tentativo di atterraggio il pilota non si avvicina nemmeno più di tanto alla pista riattaccando quando si trova a una decina di metri dal suolo, è troppo forte il vento trasversale per provare di scendere in totale sicurezza. La seconda volta sembra quasi una fotocopia della prima: l'aereo scende maggiormente ma oscilla pericolosamente a causa del vento intorno ai 30 nodi come misurato dagli strumenti dell'aeroporto di Dublino, parliamo di venti a 55 km/h circa ma trasversali, cioé di traverso che rendono quasi impossibile l'atterraggio in pista. Nulla da fare, non ci sono le condizioni meteo e l'aereo ritorna alla velocità di crociera per atterrare in tutta sicurezza a Belfast.

La nota dello scalo irlandese

" A causa dei disagi di domenica negli aeroporti di Irlanda, Regno Unito ed Europa sono inevitabili alcuni ritardi a catena poiché diverse compagnie aeree hanno aerei fuori posizione. Un piccolo numero di voli è già stato cancellato dalle compagnie aeree per oggi", ha comunicato l'ufficio stampa dello scalo di Dublino su X riferendosi alla giornata di ieri. " Si consiglia ai passeggeri che devono partire oggi di verificare con la propria compagnia aerea gli ultimi aggiornamenti riguardanti il ​​loro volo. In totale, domenica le compagnie aeree hanno cancellato 81 voli, sono stati effettuati 39 riattacchi e 34 aerei hanno deciso di dirottare la propria rotta verso altri aeroporti. Ringraziamo i passeggeri per la pazienza e i nostri team aeroportuali per l'incredibile lavoro svolto in quella che è stata una giornata impegnativa" .

Il volo della Air Lingus non è stato l'unico ad avere

queste difficoltà nell'atterraggio: per citare altri casi simili anche un A320 della Swiss Airlines ha avuto difficoltà ad atterrare all'aeroporto di Dublino dovendo riattaccare una volta prima di riuscire a toccare il suolo.