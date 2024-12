Grave incidente per le petroliere russe nello stretto di Kerch. Una si spezza a metà e affonda

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave incidente nello Stretto di Kerch, l'area marittima che separa la penisola di Crimea, sotto controllo di Mosca, dalla Russia, dove due petroliere del Cremlino sono state gravemente danneggiate da una tempesta. C'è stata una fuoriuscita di petrolio dai mezzi ed è ancora in corso un'operazione di salvataggio d'emergenza per mettere al riparo l'equipaggio. Le imbarcazioni coinvolte sono la Volgoneft 212 e la Volgoneft 239. La prima, che trasportava 13 persone e un carico di olio combustibile, si è incagliata e la sua prua è stata strappata, mentre la seconda ha subito ingenti danni e finita alla deriva con 14 uomini a bordo. Le riprese dei social media hanno mostrato una chiazza nera di liquido tra le onde.

Petroliere russe danneggiate: cosa è successo nello Stretto di Kerck

Il ministero delle Situazioni di Emergenza della Russia ha reso noto che le due petroliere, con a bordo mazut, un residuo del petrolio usato come combustibile di bassa qualità, stanno affondando nello stretto di Kerch. Il canale Telegram Mash ha scritto che la Volgoneft 212 trasportava circa 4.300 tonnellate di greggio quasi tutto già riversato in mare. Non è stato invece precisato quanto greggio ci fosse sulla Volgoneft 239. A bordo delle due navi vi erano complessivamente 29 membri dell'equipaggio, 13 dei quali sono già stati tratti in salvo. Le operazioni di soccorso proseguono in mezzo a condizioni meteo che restano avverse.

Gli investigatori russi hanno aperto due procedimenti penali per accertare possibili violazioni della sicurezza. Pare, infatti, che almeno un membro della Volgoneft 212, lunga 136 metri, sia morta, dopo che la nave si è spaccata in due. Le riprese pubblicate dai media statali mostrano la prua del mezzo inabissarsi e le onde ne travolgere il suo ponte. " Il quartier generale operativo sta lavorando. Più di 50 specialisti e 11 unità di equipaggiamento sono già coinvolti nella risposta. Ulteriori informazioni sono in fase di chiarimento ", ha fatto sapere il ministero delle Situazioni di Emergenza in una dichiarazione, aggiungendo che è in corso la valutazione dell'entità di una possibile fuoriuscita di petrolio.

Fuoriuscita di petrolio

La fuoriuscita di petrolio sembra più che certa, almeno a giudicare dalle clip. Le dichiarazioni ufficiali non hanno fornito dettagli sull'entità del disastro ambientale o sul motivo per cui una delle petroliere abbia subito danni così gravi. Il presidente ru sso Vladimir Putin ha ordinato al governo di istituire un gruppo di lavoro per gestire le operazioni di salvataggio e attenuare l'impatto della fuoriuscita di carburante, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie di stampa, dopo l'incontro di Putin con i ministri per le emergenze e l'ambiente. Svetlana Radionova, responsabile dell'ente di controllo delle risorse naturali russo Rosprirodnadzor, ha affermato che gli specialisti stanno valutando i danni sul luogo dell'incidente.

Ricordiamo che nel 2007 un'altra petroliera della Volgoneft, la Volgoneft-139, era affondata spezzandosi in due, quando era ancorata al largo dello Stretto di Kerch. Aveva riversato in mare più di mille tonnellate di petrolio.

Tornando al presente, e in attesa di capire cosa sia esattamente accaduto, l'Agenzia federale per il trasporto in mare e nelle acque interne russa ha intanto fatto sapere che l'incidente delle due petroliere è da attribuire a una tempesta che ha colpito le acque del Mar Nero.