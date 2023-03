Teatrino hot in bagno con la trans. L'imbarazzo della sindaca di Parigi

Icy Diamond, escort transgender e attrice porno, ha adescato un cliente nel municipio di Parigi in occasione di una serata pro-Lgbt. Dopo aver filmato il rapporto nei bagni, ha messo in piedi una provocazione via social, accusando il sindaco di sinistra Anne Hidalgo di " sfruttamento della prostituzione " e di essere una "magnaccia", oltre al municipio parigino di essere un " gigantesco bordello ".

È una storia incredibile quella che arriva dalla capitale francese. I fatti risalgono allo scorso sabato 11 marzo. Come racconta Le Parisien, nell'ambito della Pride Night, il Municipio ha messo a disposizione i suoi locali, come per altre manifestazioni, all'associazione Mag Jeunes Lgbt (Movimento per l'affermazione dei giovani lesbiche, gay, bi e trans). " La serata è stata aperta al pubblico con biglietti acquistati su internet, precisa il municipio. Il Comune non è l'autore della lista degli invitati ". Quella sera, Icy Diamond, che si unisce ai festeggiamenti, si presenta lì in minigonna e crop-top in latex rosa, ciglia finte, tacchi a spillo con paillettes. E cominciare a postare foto provocanti sui social.

L'accusa alla sindaca socialista

Su Instagram, l'escort lancia delle durissime accuse nei confronti del primo cittadino socialista: " Madame Hidalgo, lei deve essere responsabile come magnaccia poiché non solo trae profitto dalla prostituzione con i suoi arresti, ma la ospita nei suoi locali!" . Per dimostrare le sue accuse, Icy Diamond afferma di aver praticato sesso orale su un cliente in un bagno del Comune. " L'ho anche filmato ", afferma Icy Diamond, che sostiene di far parte del Syndicat du Strass. Questo collettivo francese difende i diritti delle prostitute e delle attrici porno dal 2009, denunciando la legge del 2016 che penalizza i clienti delle prostitute, e intende lottare contro la loro discriminazione ed emarginazione, in particolare in termini di status professionale, protezione sociale e pensionamento. Il sindacato delle escort, tuttavia, si dissocia dalla "provocazione" di Diamond all'indirizzo di Hidalgo e del Comune di Parigi: " Non eravamo a conoscenza di quella serata. Non siamo stati invitati. Non sosteniamo Diamond. Non corrisponde alle nostre azioni ".

Il dibattito

Nel mirino dell'azione dimostrativa dell'escort transgender ci sarebbero i decreti del Comune volti a complicare la vita alle prostitute nei boschi di Boulogne e Vincennes, ma anche nel quartiere di Belleville. Contattato da Le Parisien, il Comune, che denuncia “ la strumentalizzazione di questa bellissima manifestazione a vantaggio della lotta contro l'omotransfobia ", non ha escluso di sporgere denuncia nei confronti della porno-attrice. Come spiega infatti il Corriere della Sera, il parco alle porte di Parigi è da sempre usato sia dalle famiglie per i picnic della domenica sia dalle prostitute, non solo donne, che ricorrono spesso a furgoni e tende per accogliere i clienti. Una coabitazione sempre più difficile, che negli ultimi mesi ha spinto il comune a emanare una serie di ordinanze contro l’esercizio della prostituzione al Bois de Boulogne, tra multe e sgomberi.