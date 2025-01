Ecco i 100 piatti più disgustosi al mondo. Due sono italiani

La guida online di piatti popolari ed esperienze gastronomiche TasteAtlas è recentemente pubblicato diverse classifiche relative a ricette provate e assaporate in tutto il mondo. Fra queste la più curiosa e interessante è sicuramente quella che elenca i piatti più disgustosi esistenti al mondo, ben 100 pietanze che avrebbero il potere di far storcere la bocca a molti. Incredibile ma vero, nella classifica ci sono anche due piatti italiani.

TasteAtlas ha fatto affidamento sulle valutazioni di circa 600mila viaggiatori per poter realizzare la sua classifica. Impossibile, infatti, valutare da soli così tante pietanze disperse per il globo. Il risultato è stata una lista delle peggiori 100: le ricette che un generico consumatore non vorrebbe mai ritrovarsi davanti.

La top ten dei piatti più disgustosi

Al primo posto TasteAtlas colloca il Blodpalt, un piatto finlandese ma presente anche in Svezia. Si tratta di gnocchi color marrone scuro, preparati con farina di segale o d'orzo e sangue di animale (la versione tradizionale vorrebbe il sangue di renna). Come ripieno hanno solitamente cipolle saltate e pancetta a dadini. Spesso vengono serviti con del brodo, ma fra i contorni figurano anche pancetta, burro e marmellata.

A seguire troviamo il Bocadillo de sardinas. Ci si sposta, quindi, in Spagna. Si tratta di un panino ripieno di sardine in scatola, a cui vengono aggiunti altri condimenti come peperoni, pomodori, lattuga, cipolle, avocado, olive, uova sode, maionese, senape e tanto altro.

Al terzo posto, invece, abbiamo il Calskrove, un piatto svedese. Pare si tratti di una pizza/calzone farcita con hamburger, condimenti vari e patatine fritte. Una ricetta per gli stomaci davvero forti.

Per il quarto posto ritorniamo in Spagna per le Angulas a la cazuela. Questo piatto, tipico dei Paesi Baschi, si basa su una combinazione di angulas (sono dei piccoli vermetti bianchi), aglio, peperoncino, olio d'oliva e sale. Il tutto viene cotto in una cazuela (pentola di terracotta).

In Inghilterra, invece, ci sono le Anguille Jellied, che conquistano il quinto posto. Si tratta di cibo da strada, e come ingrediente principale ha le anguille, che devono essere bollite, tritate e lasciate raffreddare. Il pesce produce poi una sostanza che diventa una sorta di gelatina.

Al sesto posto troviamo il Ramen Burger. Il nome da solo fa già capire molto. In sostanza si combina la principale pietanza americana con la tradizione del Sol Levante. Il risultato è un panino che contiene un hamburger di carne unito a due panini di noodle fritti. Il tutto condito con salsa shoyu.

Si passa poi al Chapalele, che conquista il settimo posto. In questo caso siamo in Cile. Il Chapalele è un tipo di pane composto da patate e farina, e la sua particolarità consiste nell'essere cotto in un buco scavato nel terreno.

Si torna per la terza volta in Spagna con le Faves a la Catalana, che occupano l'ottavo posto. Si tratta di piatto composto da fave cotte nel brodo con un po' di negra di botifarra, ossia salsiccia di sangue. Per quanto non proprio invitante, si tratta di una ricetta molto antica.

Per il nono posto ci si sposta in Islanda, dove troviamo il Thorramatur. Si tratta di un piatto composto da cibi tradizionali, come squalo o angello, tagliati in pezzi molto grandi. Questi alimenti, stagionati secondo tradizione, vengono poi serviti con burro e Brennivin, una particolare bevanda del posto.

A chiudere la top-ten troviamo il curry di pesce thailandese, Kaeng tai pla. Questo piatto è a base di pesce fermentato a cui si aggiunge curry piccante, peperoncino, galangal, pasta di gamberetti, curcuma, scalogno e citronella. Ha un aroma molto forte e pungente.

I due piatti italiani

Per quanto riguarda l'Italia, anche il nostro Paese ha dato il suo contributo in questa lista dei piatti disgustosi.

In quindicesima posizione troviamo l'milanese. Si tratta di una ricetta che prevede come ingredienti principale le parti cartilaginose del ginocchio di vitello o di bovino. Al cinquantottesimo posto, invece, c'è il