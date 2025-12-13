Pechino lavora al jet CBJ: cosa sappiamo del progetto

La Cina ha svelato nuovi particolari di un suo attesissimo jet. Il produttore di aeromobili statale Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) ha presentato una versione completa del modello per uso privato, denominata Comac Business Jet o CBJ, nel corso di una fiera tenutasi a Guangzhou. Il suo obiettivo: entrare nel mercato dei jet aziendali nel tentativo di competere con colossi occidentali del calibro di Gulfstream Aerospace. Con questa mossa, ha spiegato l'agenzia di stampa del settore aeronautico AIN Media Group, Comac sta " cercando di entrare nel mercato degli aerei VIP con cabina di grandi dimensioni ". Il CBJ è un adattamento del jet passeggeri commerciale C909 della Comac, già utilizzato dalle compagnie aeree in Cina e diversi altri Paesi. In base a quanto fin qui emerso, la versione business sarebbe in grado di ospitare fino a 29 passeggeri.

Comac si affida al suo nuovo CBJ

Secondo AIN, l'aereo citato ha ricevuto la prima approvazione normativa un decennio fa e la Civil Aviation Administration of China ha rilasciato la convalida del certificato di tipo del bimotore nel 2021. Il modello cinese, ha sottolineato il South China Morning Post, sarà destinato a competere con Gulfstream, l'iconica azienda americana che nel 1958 realizzò il primo aereo commerciale al mondo, insieme ad Airbus, Boeing, Bombardier e altri attori del mercato degli aerei privati. " Potrebbero aver deciso di competere nello stesso settore ", ha affermato David Dixon, presidente di Jetcraft Asia, azienda di vendita di aerei commerciali con sede a Hong Kong. Fin qui il CBJ aveva raggiunto solo la fase di prototipo e non era nota alcuna tempistica per il rilascio.

Comac, con sede a Shanghai, sta già gareggiando con Airbus e Boeing con il suo aereo commerciale a fusoliera stretta C919. Il C919 ha iniziato a volare commercialmente nel 2023 e l'azienda cinese ha ottenuto centinaia di ordini per il jet delle compagnie aeree cinesi. Secondo la solita AIN, il CBJ è stato "validato" per operare in aeroporti ad alta quota come l'aeroporto di Daocheng Yading nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, situato a 4.411 metri sul livello del mare. Dixon ha affermato però che la produzione di un jet privato potrebbe richiedere anni, poiché ogni aereo viene realizzato su misura per un cliente specifico, in base alla configurazione desiderata degli interni.

La Cina punta anche sui jet privati

Le autorità dell'aviazione civile cinese stanno cercando di sviluppare più infrastrutture per i jet privati. Nel 2018 i funzionari locali hanno dichiarato che il Paese avrebbe dovuto costruire 216 nuovi aeroporti civili entro il 2035, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua. Il Dragone, tuttavia, non dispone ancora di aeroporti secondari adatti ai jet privati, come quelli disponibili in altre parti del mondo, il che significa che l'industria dei jet privati di Pechino potrebbe richiedere ancora del tempo per svilupparsi. I proprietari di jet privati cinesi solitamente utilizzano i suddetti veicoli per una serie di esigenze aziendali, dai viaggi per riunioni all'estero in Africa e Sud America alle visite a strutture in zone remote della Cina occidentale.

Per questo motivo, spiegano gli analisti, il successo del CBJ dipenderà non solo dalle sue caratteristiche tecniche ma anche dalla capacità della Cina di costruire un ecosistema adatto all'aviazione d’affari: più aeroporti secondari, servizi di handling dedicati, manutenzione specializzata e regole operative più flessibili.

Senza queste condizioni, il nuovo jet rischierebbe di trovare un mercato interno ancora troppo acerbo, anche se Pechino sembra determinata a colmare rapidamente il divario con i concorrenti occidentali e a ritagliarsi un ruolo di primo piano anche nel settore dei velivoli business.