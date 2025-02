"Eliminate figure chiave". Scattano i raid di Trump contro l'Isis

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei contro il sedicente Stato Islamico (Isis) in Somalia uccidendo figure chiave del gruppo terroristico. I raid, i primi del Paese da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, hanno interessato i monti Golis nella regione semi autonoma del Puntland. " I recenti attacchi aerei hanno portato alla neutralizzazione di figure chiave all'interno dell'Isis, segnando un significativo progresso mentre avanziamo nella seconda fase della nostra operazione ", ha fatto sapere il governo regionale. Nelle scorse ore Trump aveva ordinato di colpire un importante pianificatore di attacchi dell'Isis e altri membri dell'organizzazione. Al momento non conosciamo il nome dei terroristi uccisi. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è limitato a spiegare che, secondo una valutazione iniziale, diversi agenti nemici erano stati neutralizzati.

Trump colpisce l'Isis

Il generale Adan Abdi Hashi, comandante delle Forze Devish del Puntland, in Somalia, ha dichiarato che gli attacchi aerei statitinenti hanno preso di mira almeno 10 posizioni dei militanti dello Stato Islamico nell'area di Cal-Miskaad, che fa parte dei monti Golis. I funzionari della regione hanno quindi ringraziato gli Stati Uniti sui social media, definendo l'operazione un successo. " L'ultimo attacco aereo ha portato all'eliminazione di diversi membri di alto rango dell'Isis ", hanno fatto sapere le autorità locali. L'ufficio del presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, ha invece specificato che il blitz di Washington " rafforza il forte partenariato di sicurezza " tra Somalia e Usa nella " lotta alle minacce estremiste ". In un post su X, ha sottolineato anche che la Somalia " rimane risoluta nel lavorare con i suoi alleati per eliminare il terrorismo internazionale e garantire la stabilità regionale ".

In precedenza Trump aveva annunciato di aver ordinato attacchi aerei militari di precisione contro un leader dell'Isis e " altri terroristi " in Somalia. " Questa mattina ho ordinato raid aerei militari di precisione contro un capo degli attacchi dell'Isis e altri terroristi da lui reclutati e guidati in Somalia. Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, hanno minacciato gli Stati Uniti e i nostri alleati. Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivono e ucciso molti terroristi senza, in alcun modo, danneggiare i civili. Il nostro esercito ha preso di mira questo capo degli attacchi dell'Isis per anni, ma Biden e i suoi compari non hanno agito abbastanza rapidamente per portare a termine il lavoro. L'ho fatto io! Il messaggio all'Isis e a tutti gli altri che attaccherebbero gli americani è che "vi troveremo e vi uccideremo! ", ha scritto il presidente repubblicano su Truth Social.

Cosa succede in Somalia

Le stime sul numero totale di membri attivi dell'Is-Somalia, un ramo locale dell'Isis, variano notevolmente. I funzionari delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti e del governo somalo ritengono tuttavia che vi siano tra 300 e 700 membri attivi, circa la metà dei quali si ritiene siano combattenti stranieri entrati in Somalia. Ricordiamo che, nel 2015, la citata Is-Somalia si era scissa da al-Shabaab, un'organizzazione jihadista molto più grande e nota, affiliata ad al-Qaida, che controlla parti della Somalia meridionale.

Gli attacchi americano, ha fatto presente il Guardian, sono avvenuti un giorno dopo che il presidente somalo aveva rivolto un appello a Trump in un'intervista al Washington Post " affinché non ritirasse i consiglieri e i consulenti americani che stanno supportando l'addestramento delle nostre forze speciali ".

The Donald si è opposto allo spiegamento di truppe statunitensi in conflitti lontani e, nel 2020, ha ritirato i soldati dalla Somalia affidandosi principalmente agli attacchi aerei per disintegrare le organizzazioni jihadiste operative in loco. Trump ha ordinato più attacchi aerei nel Paese in questione di qualsiasi altro presidente degli Stati Uniti.