Elon Musk e il mistero dell'occhio nero

Non è sfuggito agli occhi dei più attenti l'occhio nero di Elon Musk durante la cerimonia di congedo tenutasi nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Il patron di Tesla ha lasciato il suo ruolo di consigliere speciale, e tanto bastava ad attirare l'attenzione dei media. A aumentare le voci, però, è stato il vistoso ematoma presente sul suo viso. Consapevole di stare generando fin troppi interrogativi, Musk ha subito fornito una spiegazione ai giornalisti. "Stavo facendo lo scemo con mio figlio e gli ho detto 'Dai, colpiscimi in faccia'. E lui lo ha fatto" , ha dichiarato. "X potrebbe farlo..." , è stato il commento del presidente Usa Donald Trump. "Non me ne sono accorto, in realtà".

X starebbe per X AE A-XII, il figlio di cinque anni dell'imprenditore miliardario. Qualcuno non ha creduto alla spiegazione, e si è dichiarato molto scettico. Ad ogni modo Elon Musk ha trovato il modo di far parlare di sé, non soltanto per l'occhio nero, ma anche per il look adottato durante la conferenza. Il patron di Tesla si è infatti presentato nello Studio Ovale indossando un cappellino nero con la scritta "Doge" e una maglietta recante la scritta la scritta The Dogefather, un chiaro riferimento a Il Padrino.

Chiaramente le immagini hanno fatto il giro dei social, generando innumerevoli commenti. "Che succede con l'occhio nero di Elon Musk?", si sono chiesti in tanti. E qualcuno ricorda l'inchiesta sulle droghe forse assunte dall'imprenditore condotta dal New York Times. Inchista che il miliardario non ha voluto commentare durante la conferenza stampa.

C'è stato però il tempo per lanciare una frecciata a Emmanuel Macron.

"da nessuna parte vicino alla Francia"

Sempre scherzando sul proprio occhio nero, Musk ha garantito di non essere stato, chiaro riferimento a quanto accaduto fra il presidente francese e la First Lady Brigitte Macron.