Elon vs Zuckerberg: "Invitati al Colosseo". Ma il ministero smentisce

Un funzionario del governo italiano ha contattato Mark Zuckerberg per organizzare il match di arti marziali miste contro Elon Musk nel campo di battaglia più leggendario del mondo: il Colosseo di Roma. Questa la bomba sganciata venerdì dal portale statunitense Tmz Sports. Un’indiscrezione diventata virale nel giro di poche ore e addirittura confermata su Twitter da mister Tesla, fino alla precisazione del portavoce del dicastero della Cultura italiano: “Da parte nostra nessuna proposta di ospitare l’incontro”.

Trattata inizialmente un po’ da tutti come una boutade, la “battaglia del secolo” tra Musk e Zuckerberg sta lentamente prendendo forma. I due miliardari hanno aperto all’ipotesi e negli ultimi giorni non sono mancate le voci. Nel dibattito è intervenuto anche il presidente Ufc Dana White, disponibile a organizzare il match che potrebbe registrare il più grande record di incassi della storia, tanto da triplicare il primato di McGregor vs Mayweather. Secondo il portale statunitense, sia Musk che Zuckerberg desidererebbero che lo scontro si svolgesse al Colosseo. Il numero uno di Meta avrebbe contattato Dana White per valutare i possibili margini di realizzazione. Ma il ministero della Cultura ha ridimensionato l’entusiasmo, smentendo categoricamente ogni coinvolgimento.

"Non c’è stato alcun contatto formale da parte del ministero ne tantomeno alcun atto scritto, anche se la notizia appare gustosa è infondata. Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico e non compete all’organo politico” , la precisazione dello staff del ministro Gennaro Sangiuliano riportata dal Corriere della Sera: “Se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo dovrebbero fare una sfida non violenta. Magari una sorta di certamen, un duello a colpi di versi in latino. E dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela del patrimonio storico italiano e magari una quota all’Emilia Romagna".

Tra le sette meraviglie del mondo, il Colosseo non ospita grandi eventi organizzati da centinaia di anni. Uno degli ultimi eventi risale al 2003, al concerto benefico di Paul McCartney per una platea di appena 400 persone. Un teatro da scartare per il confronto tra Musk e Zuckerberg, che saranno costretti a darsele di santa ragione in un’altra location: complice il coinvolgimento Ufc, l’ipotesi più accreditata è Las Vegas.