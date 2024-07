"Emergenza, una gomma in fiamme": così il pilota del Boeing ha evitato la tragedia

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiunque abbia un po' di dimestichezza con la fisica e con gli aerei sa che il momento più critico è il decollo, quando i motori sono spinti al massimo affinché il velivolo abbia la propulsione adeguata per il cosiddetto takeoff. Per questa ragione va sottolineata la bravura del pilota American Airlines che è riuscito ad abortire per tempo il decollo senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio. L'incidente si è verificato mercoledì mattina (ora locale) su una pista dell'aeroporto di Tampa, in Florida, dalla quale il Boeing 737-800 stava decollando per dirigersi verso Phoenix. Mentre l'aereo prendeva velocità sulla pista, però, alcuni pneumatici sono esplosi e il pilota ha dovuto immediatamente agire per fermare l'aereo.

Video captures moment American Airlines 737-800 tire fails during takeoff from Tampa Airport. The crew of AA590 safely aborted the takeoff and vacated the runway.



CaptainStevenMarkovich

https://t.co/LjaQRouvIA pic.twitter.com/FafAcgzSVE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2024

Fortunatamente, la pista di decollo utilizzata era abbastanza lunga da consentire la manovra in sicurezza e i motori non erano ancora stati spinti al 100%, quindi l'operazione si è conclusa con successo e senza conseguenze. Sulla riuscita della manovra ha inciso anche l’esperienza e la bravura del pilota, capace di prendere la giusta decisione prima di superare il cosiddetto "S1 point", oltre il quale non avrebbe più potuto abortire il decollo. E a quel punto staremo probabilmente qui a raccontare un altro epilogo. L'incidente è stato registrato da un cosiddeto "flight watcher" che su YouTube prende il nome di Captain Steven Markovich. L'utente stava commentando in diretta il decollo dell'aereo quando, all'improvviso, si sono viste alcune scintille sulla parte destra del blocco pneumatici e e poco dopo è iniziato a uscire del fumo denso. " Una gomma esplosa. Emergenza, emergenza, emergenza. Sono in fiamme ", dice Markovich in quella che diventa una sorta di telecronaca dell'incidente mentre, in sottofondo, si sentono le voci della radio, presumibilmente provenienti dall'aereo: " Aborto. Abbiamo una gomma rotta ".

L'unica soluzione per il pilota in quel momento è stata quella di depotenziare i motori e frenare, per poi liberare la pista e posizionare l'aereo in postazione di sicurezza per chiamare i soccorsi. Tutti i 179 passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati senza problemi e successivamente trasferiti di nuovo al terminal mediante una navetta.

Il volo American Airlines 590 con servizio da Tampa (Tpa) a Phoenix (Phx) ha riscontrato un problema meccanico sulla pista prima del decollo. I passeggeri sono stati sbarcati in sicurezza e accompagnati al terminal

", si legge nella nota. Laha annunciato che indagherà sull'incidente.