"Erano ubriachi e fumavano". Il volo per Tenerife diventa un incubo

Pensavano di fare un viaggio tranquillo e, invece, si sono ritrovate nel bel mezzo di un addio al nubilato. Nulla di strano, se non fosse che la festicciola, con tanto di rinfresco e drink a gogo, si è tenuta a bordo di aereo Ryanair. È la dissaventura in cui si sono imbattute tre donne scozzesi su un volo diretto da Edimburgo a Tenerife, lo scorso 26 aprile. " Si sono ubriacati sempre di più, è stato terribile ", ha raccontato Elaine Wilson Duncan, una delle sfortunate passeggere, a Edinburgh live. Tempestive le scuse da parte della compagnia aerea: " Siamo dispiaciuti per l'accaduto ".

L'addio al celibato in volo

Doveva essere un viaggio all'insegna del relax per Elaine e sua cugina Linda Bishop, entrambe di 62 anni. Stavano accompagnando zia Cristine, 88 anni, nella sua prima vacanza dopo la morte del marito. Mai avrebbero immaginato che si sarebbero imbarcate con un gruppo di uomini pronti a fare festa a bordo dell'aereo. " Erano circa 12 in totale - ha raccontato la donna al quotidiano scozzese - di età tra i 30 e i 50 anni. Erano abbastanza grandi da sapere come comportarsi ". E invece, così non è stato. Non appena è arrivato il carrello dei rinfreschi sono cominciati i problemi. Le hostess le hanno detto che lei e sua cugina potevano ordinare solo una bevanda a testa. Elaine ha notato, però, che il passegero seduto nella poltrona davanti alla sua continuava a chiedere una bevanda gasata per allungare la vodka. Nei minuti successivi la situazione è precipitata. " Ho riferito alla hostess che stavo diventando senpre più ubriachi e rumorosi. Ma lei mi ha detto che lo sapevano già e dovevano beccarli mentre la versano per poter fare qualcosa ", ha spiegato la 62enne.

"Erano ubriachi e fumavano"

Dopo alcuni drink, la comitiva di amici ha cominciato a svapare sigarette elettroniche sia in bagno che nel corridoio. Gli assistenti di volo li hanno richiamati all'ordine spiegando, con un annuncio, che " se qualcuno fosse stato beccato " il volo " sarebbe stato deviato e la polizia sarebbe stata informata". Ma il gruppo " ha continuato a svapare in bagno ". Poi c'è stato un secondo giro di alcolici. " Si sono ubriacati sempre di più, - ha spiegato Elaine - è stato orrendo e il peggior volo che abbia mai fatto. Non volerò mai più con Ryanair per scelta ".

Le scuse della compagnia aerea