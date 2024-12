"Un esempio da seguire". Luigi Mangione diventa un simbolo a rischio emulazione

L'assassino Luigi Mangione e i messaggio di lodi che arrivano dall'Italia

Luigi Mangione, il 26enne che ha confessato l'assassinio di Brian Thompson, ceo del colosso sanitario assicurativo UnitedHealthcare, è in carcere. Per lui non c'è possibilità alcuna di essere liberato su cauzione ed è stato imputato per 5 reati, tra i quali omicidio di secondo grado e reati connessi al possesso illegale di armi e contraffazione, per il documento falso che gli è stato trovato addosso. Ex studente della Ivy league, al momento del fermo in tasca gli è stata trovata l'arma del delitto e un biglietto: " Dovevo farlo. Questi parassiti se la sono cercata ". Ci sono infatti mere ragioni anticapitalistiche dietro l'omicidio, che ha i contorni di una vera e propria esecuzione, che ora diventa un manifesto per tanti che, anche nel nostro Paese, vorrebbero emulare le sue gesta. O, meglio, vorrebbero che altri lo facessero. Dal suo arresto si è innescato un profluvio di messaggi di supporto per l'assassino, che hanno i toni ben noti di quelli che giravano negli anni Settanta, durante gli anni di Piombo.

" Un eroe moderno. Esempio da seguire ", si legge in un messaggio lasciato a commento della notizia dell'arresto di Mangione. E ancora: " C’è poco da fare se non godere come dei disperati ", " Se gli diamo torto è morta la civiltà ", " Ha fatto più lui per la liberazione del popolo che il Pd da quando è nato ", " Non so perché ma non vedo errori ", " Così si combatte la crisi, facciamo pulizia di 'sti manger che stanno uccidendo il mondo ". E si può proseguire con: " Viviamo in un mondo talmente tanto in metastasi che c'è da sperare che lui abbia ispirato altri e non sia l'ultimo ", " Prima che tocchino le voi e le vostre famiglie bisogna agire contro queste zecche di merda ", " Il nostro nuovo Dio ", " Non odio gli uomini solo perché Luigi Mangione non se lo merita ".

A lasciare questi commenti nel web sono soprattutto utenti con la bandierina palestinese, odiatori dell'Italia, veterofemministe e affini.

Luigi, a palazzo Chigi abbiamo bisogno di te

Il che non stupisce, visto che si tratta dei toni che si sentono sempre più spesso anche nelle manifestazioni di piazza per la Palestina e contro Israele, in quelle in cui i manifestanti, che spesso non hanno nemmeno 18 anni, giocano a fare il segno della P38 con le mani, insultano e aggrediscono i poliziotti, strappano le bandiere e lanciano bombe chimiche contro gli agenti. Un collegamento che si sublima con un messaggio lasciato da una ragazza: "".