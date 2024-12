Omicidio del manager delle assicurazioni: fermato presunto killer in Pennsylvania

Ascolta ora 00:00 00:00

Possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Brian Thompson, il Ceo di UnitedHealthcare ucciso a Manhattan il 4 dicembre scorso. Secondo quanto riferito da NBC News, la polizia sta interrogando il presunto killer. Secondo le prime informazioni a disposizione, l’uomo – residente ad Altoona, in Pennsylvania – è finito nel mirino delle autorità perché in possesso di una pistola simile a quella utilizzata per uccidere il manager cinquantenne. L’uomo sarebbe stato trovato anche in possesso di un silenziatore e di un falso documento d’identità del New Jersey.

Ulteriori dettagli riportati dal New York Post rivelano che l’uomo avrebbe tentato di utilizzare il documento falso all’interno di un McDonald’s. Oltre alla già citata pistola, avrebbe avuto con sé altri documenti falsi e un manifesto sul quale erano riportate delle critiche alle aziende sanitarie, accusate di anteporre i profitti alle cure. La pista sembrerebbe molto concreta, ma per il momento le forze dell’ordine non si sono sbilanciate.

Le autorità infatti non hanno confermato se l'interrogato sia direttamente coinvolto nell’omicidio di Brian Thompson, ma l’indizio dell’arma è piuttosto significativo. Per l’omicidio avvenuto a New York è stata utilizzata una pistola molto particolare con un lungo silenziatore. Poco dopo il killer ha fatto perdere le sue tracce entrando a Central Park, forse a bordo di un autobus.

La polizia di New York si sta recando verso Altoona. In precedenza, tramite una nota, aveva evidenziato che il presunto killer ha soggiornato in un ostello di Manhattan prima dell’assassinio presentando un falso documento d’identità del New Jersey.

Un ulteriore indizio che incastrerebbe il sospettato. Sabato, inoltre, erano state diffuse altre due foto, una delle quali scattata in un taxi: in entrambe il volto del ricercato era coperto da una mascherina chirurgica azzurra.