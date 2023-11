Il faccia a faccia Biden-Xi: "Rivalità non sfoci in conflitto"

La rivalità tra Stati Uniti e Cina non deve sfociare in un conflitto, ha dichiarato Joe Biden accogliendo Xi Jinping nella storica tenuta di Filoli, alle porte di San Francisco, dove i due presidenti si sono incontrati faccia a faccia ad un anno di distanza dall'ultimo vis a vis andato in scena in occasione del G20 di Bali. Cordiale la risposta del leader cinese, secondo cui il mondo è abbstanza grande da garantire la convivenza pacifica delle due super potenze, chiamate a superare le loro differenze e diffidenze reciproche e a non voltarsi le spalle. È iniziato così l'attesissimo bilaterale tra Biden e Xi, con i primi segnali di disgelo lungo l'asse Washington-Pechino apparsi evidenti sin dalle prime battute di un confronto che proseguirà per almeno quattro ore.

L'incontro tra Biden e Xi

Stretta di mano, classiche foto di rito e un faccia a faccia con mezzora di ritardo rispetto alla tabella di marcia: il summit Biden-Xi non poteva aprirsi in maniera migliore. " Bello rivedervi, non c'è nulla che possa sostituire le discussioni faccia a faccia. È fondamentale che io e lei ci capiamo reciprocamente in modo chiaro. Dobbiamo fare in modo che la competizione non sfoci in conflitto ", ha detto Joe Biden al suo ospite, ricordando che " i nostri incontri sono sempre stati franchi, diretti, utili ".

Confortante la risposta di Xi, secondo cui " per due grandi Paesi come Cina e Stati Uniti voltarsi le spalle non è un'opzione ". Le relazioni fra la Cina e gli Stati Uniti non sono mai state facili " negli ultimi 50 anni e più " e si sono trovate ad affrontare " sempre problemi in un senso o nell'altro ma sono andate avanti ", ha replicato il presidente cinese, rimarcando un concetto espresso in più occasioni. Ovvero che i rapporti tra Usa e Repubblica Popolare Cinese sono i più importanti e sarebbe " irrealistico " per una delle parti cercare di rimodellare l'altra.

Evitare un conflitto

L'ultima volta che Xi è stato sul suolo statunitense è stato per incontrare nel 2017 l'allora presidente Donald Trump (2017-2021) nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida. Adesso il contesto internazionale è cambiato e soffiano venti di tempesta. L'imperativo di Biden è quello di scongiurare un eventuale conflitto con la Cina, che si rivelerebbe catastrofito per l'intera umanità. " Il conflitto e lo scontro tra loro hanno conseguenze insopportabili per entrambe le parti ", ha spiegato il presidente cinese. " Le relazioni Cina-Stati Uniti, il rapporto bilaterale più importante al mondo, dovrebbero essere percepite e immaginate nel contesto ampio delle trasformazioni globali mai viste in un secolo, che stanno accelerando, e svilupparsi in modo da avvantaggiare i nostri due popoli ", ha quindi chiarito lo stesso Xi.

Quali sono i possibili fronti di dialogo? " Possiamo lavorare insieme sull'intelligenza artificiale e sul clima ", ha dichiarato Biden, mentre il presidente asiatico si è soffermato sull'economia globale. " Il mondo è emerso dal Covid " ma è ancora sotto il suo impatto e l'" economia globale si sta riprendendo ma il suo slancio resta lento e il protezionismo sta aumentando. Questi sono problemi ", ha detto Xi. Entrambi i leader avevano bisogno di una tregua, il primo per motivi politici, il secondo per ragioni economiche: Biden vuole evitare un conflitto aperto con Pechino nel bel mezzo di due guerre e della difficile campagna per la rielezione, Xi intende rilanciare una crescita in frenata, minacciata internamente dalla bolla immobiliare. Per una volta, dopo tante incomprensioni, Cina e Stati Uniti si trovano d'accordo su un punto in comune.