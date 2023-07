Fantasmi su un volo, passeggera dà in escandescenze e chiede di scendere

La visione di qualcosa di surreale, come un fantasma, o un semplice attacco di panico: qualunque motivazione ci fosse alla base della forte agitazione che ha colpito una passeggera di un volo della American Airlines, è stata sufficiente a convincere la compagnia statunitense della necessità di rimandare il decollo dell'aeromobile.

Il video originale ha raccolto in breve tempo oltre 20mila visualizzazioni ed è stato ripubblicato con il popolare hashtag #drunkonaplane di TikTok, raccogliendo più di tre milioni di visualizzazioni complessive. Inevitabile che la notizia, vista la viralità delle immagini diffuse in rete, sia divenuta di pubblico dominio anche sui principali tabloid britannici, come il Daily Mail, che ha contattato l'American Airlines per ottenere qualche dettaglio in più sulla vicenda.

L'episodio si è verificato nella serata della scorsa domenica 2 luglio a bordo di un volo della celebre compagnia aerea statunitense in partenza dall'aeroporto di Dallas Fort Worth. Nelle immagini si vede una donna particolarmente agitata puntare il dito verso la coda dell'aeromobile, come a indicare qualcosa che ha prodotto la sua ansia. "Ve lo sto dicendo proprio adesso, io sto per andarmene e c'è un preciso motivo per cui ho deciso di andarmene da qui" , grida la donna rivolgendosi a tutti i presenti, che iniziano inevitabilmente anch'essi a impaurirsi. "Chiunque di voi è pienamente libero di crederci o di non crederci, non me ne frega proprio un ca**o, ma ve lo sto dicendo proprio adesso: quel figlio di put***a là in fondo non è reale" , prosegue la passeggera mentre si sposta verso la parte anteriore dell'aeromobile. "Voi potete scegliere se stare seduti su questo aereo e morire con loro oppure no...io non ho intenzione di farlo".

Non è chiaro cosa esattamente abbia turbato la donna tanto da portarla a chiedere di poter abbandonare il velivolo, fatto sta che a un certo punto numerosi passeggeri hanno iniziato ad agitarsi, rendendo necessario l'intervento del personale di bordo e degli stessi vertici della compagnia aerea. L'utente di TikTok che ha ripreso le immagini dello sfogo della donna ha raccontato che tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal mezzo per questioni di sicurezza, come ribadito anche da Fox4News sulla base della testimonianza di un portavoce della American Airlines.

"Il volo è stato accolto al gate dalle forze dell’ordine locali e la cliente è stata allontanata dal velivolo. Ringraziamo i nostri clienti per la loro comprensione e i membri del nostro team per la loro professionalità nella gestione di una situazione difficile" . Il volo è ripartito con tre ore di ritardo.