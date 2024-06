Farage contestato, donna gli getta milkshake sulla faccia

La notizia (più che altro la foto) ha fatto il giro dei social in un battibaleno. Nigel Farage, leader del Reform UK, è stato duramente contestato dopo un incontro elettorale tenutosi in un pub di Clacton, città di 53.000 abitanti della contea dell'Essex (Regno Unito). Una donna gli ha lanciato contro una bevanda, probabilmente un milkshake, mentre il politico stava lasciando il pub "Moon and Starfish", dove che aveva incontrato i giornalisti alla fine di un comizio molto affollato tentosi al molo della città. Durante il comizio era stato duramente contestato da un gruppo di persone.

La giovane donna ha lanciato la bevanda addosso a Farage colpendolo sul volto, sui capelli e sull'abito. Non è la prima volta che Farage viene contestato in un modo simile. Avvenne già nel 2019 nella città di Newcastle durante la campagna per le elezioni europee. Quella volta Farage fu bagnato da un succo di banana e caramello salato. L'autore del gesto, Paul Crowther, venne condannato a risarcire il politico, allora leader del Brexit Party, pagando 350 sterline.

La candidatura a sorpresa

Farage ha annunciato la volontà di candidarsi in Parlamento presentandosi con Reform, il partito che ha fondato nel novembre del 2018. Ha detto di essere tornato "per i prossimi cinque anni", proponendosi come sostituto dei Tories come partito di opposizione in vista di una riconquista del potere nel 2029. Nessun accordo, "nemmeno per sogno", con i Conservatori.

L'annuncio della candidatura ovviamente rappresenta una spina nel fianco per il partito del primo ministro Rishi Sunak, che in crisi di consensi ha forzato la mano, scegliendo di andare a elezioni anticipate (a luglio), nel disperato tentativo di recuperare terreno sul Labour.