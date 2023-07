“Fenomeni inspiegabili”. Il Congresso Usa vuole la verità sugli Ufo

Il governo e le forze armate devono fornire tutte le informazioni disponibili: ora il Congresso americano vuole la verità sugli Ufo. Dopo decenni di dibattiti, testimonianze e indiscrezioni mai confermate, Capitol Hill ha sentito nel corso di un’audizione pubblica alla Camera tre testimoni che avrebbero sperimentato fenomeni aerei non identificati: parliamo di due ex piloti, Ryan Graves e David Fravor, e dell’ex dell’intelligence David Grusch, ribattezzato la “talpa degli Ufo”.

La testimonianza di Grusch era molto attesa, considerando che secondo il maggiore in pensione gli Stati Uniti sarebbero in possesso di astronavi aliene. Davanti ai deputati ha ribadito di essere a conoscenza , "tramite informazioni ricevute da altri" , del fatto che gli Usa sono in possesso di " astronavi " e hanno rinvenuto "resti biologici non umani" nelle aree in cui la astronavi si sono schiantate. Ma non è tutto: gli Stati Uniti nasconderebbero da decenni un programma per catturare gli Ufo. Una versione smentita categoricamente dal Pentagono, che non parla di Ufo ma di Uap (Unidentified Aerial Phenomena, ndr).

“Uscire allo scoperto sui fenomeni aerei non identificati e chiamare in causa il governo mi è costato molto sia a livello professionale che a livello personale” , ha aggiunto Grusch, pronto a proseguire la battaglia per la verità. Ha inoltre affermato di essere diventato un informatore del governo dopo le sue scoperte e di aver subito ritorsioni. Come anticipato, alla Camera sono intervenuti anche gli ex piloti Ryan Graves e David Fravor: "Non sono eventi rari o isolati. I piloti militari e di areai commerciali sono spesso testimoni di tali fenomeni" , le parole di Graves. Fravor ha invece ricordato il presunto incontro gli Ufo nel 2004, nei pressi di San Diego, parlando di un enorme oggetto che sorvolava a pelo l’acqua.