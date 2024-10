Ferisce tre bambini in un asilo nido: arrestato un uomo a Zurigo

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di terrore, questa mattina, in una scuola dell'infanzia di Zurigo. Un uomo ha aggredito e ferito tre bambini dell'asilo nido nel Distretto 11. I servizi di emergenza sono stati allertati poco dopo mezzogiorno per un violento crimine avvenuto sulla Berninastrasse. Il presunto colpevole è stato arrestato, ma la polizia non ha ancora rilasciato alcuna informazione sulla sua identità o sul movente. Al momento non sono disponibili informazioni sullo stato di salute dei bambini feriti.

I soccorsi

Un padre ha raccontato a un organo di informazione locale che i genitori non possono ancora vedere i bambini nel doposcuola. Per i parenti è stato attivato il numero verde utile a ricevere informazioni sui piccoli. Secondo la polizia cittadina, in ogni caso, ormai non vi è più alcun pericolo per la popolazione. Le forze dell'ordine hanno transennato la zona vicino la scuola e un drone della polizia sorvola la zona.

"Ho sentito i bambini urlare

e poi è arrivata molta polizia"

Sul luogo dell'aggressione è presente anche il servizio di primo soccorso.- ha dichiarato una donna al quotidiano Zueritoday -